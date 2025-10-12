Οι Δημοτικές Εκλογές στο Κόσοβο διεξάγονται χωρίς προβλήματα. Οι ψηφοφόροι καλούνται σε 38 Δήμους να εκλέξουν τους Δημάρχους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων. Δήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ψήφων, και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ακολουθεί δεύτερος γύρος ανάμεσα στους δύο πρώτους υποψηφίους.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 13:00 η ώρα προσήλθε στις κάλπες το 16,1% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Την ίδια ώρα στους αποκαλούμενους σερβικούς Δήμους καταγράφηκε ποσοστό συμμετοχής που πλησιάζει το 30%.

Στους μεγαλύτερους Δήμους του Κοσόβου, Πρίστινα, Πρίζρεν, Πετς, Τζακόβιτσα και Γκνίναλε, φαβορί για τη νίκη θεωρούνται οι υποψήφιοι του κινήματος ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄. Αυτό έδειξε έρευνα που πραγματοποίησε το Διεθνές Ινστιτούτο Μεσανατολικών και Βαλκανικών Σπουδών (IFIMES) από τη Σλοβενία.

Στους δέκα Δήμους όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία αναμένεται να επικρατήσουν οι υποψήφιοι της ΄΄Σερβικής Λίστας΄΄ ενός κόμματος που έχει την υποστήριξη του Βελιγραδίου. Σε τέσσερεις σερβικούς Δήμους στο βόρειο Κόσοβο (Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβετσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ) τα τελευταία δύο χρόνια την εξουσία ασκούν Αλβανοί Δήμαρχοι.

Ο σερβικός πληθυσμός, με απόφαση των πολιτικών τους εκπροσώπων και του Βελιγραδίου, μποϋκόταραν τις επαναληπτικές εκλογές τον Απρίλιο του 2023 γεγονός που αποδείχθηκε τραγικό λάθος. Η κυβέρνηση του ‘Αλμπιν Κούρτι εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Σέρβων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και επέβαλε την κυριαρχία της στο βορρά του Κοσόβου. Καταργήθηκε η χρήση του δηναρίου στις συναλλαγές, έκλεισαν όλες οι δομές του σερβικού κράτους (Γραφεία Υπουργείων, Υπηρεσίες, Οργανισμοί, Τράπεζες, κ.α.) ενώ κατέβηκαν και οι σερβικές σημαίες από τα Δημαρχεία και τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων.

Οι κάλπες των Δημοτικών Εκλογών στο Κόσοβο θα κλείσουν στις 8:00 η ώρα το βράδυ και θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά τη νύχτα.