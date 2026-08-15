Σε κατάσταση περιβαλλοντικού συναγερμού βρίσκεται το Ομάν, καθώς οι συνέπειες από τη διαρροή πετρελαίου του προσαραγμένου δεξαμενόπλοιου «Caroline Bezengi» στον ομώνυμο Κόλπο είναι πλέον ορατές στις ακτές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (ONA), το μαύρο κύμα έχει ήδη πλήξει τη στεριά. Η πετρελαιοκηλίδα έχει μολύνει μια παράκτια ζώνη μήκους 12 χιλιομέτρων στην περιοχή του Ρας Μαντράκα.

Την ίδια στιγμή, το νησί Μαζιράχ δεν έχει επηρεαστεί και παραμένει μέχρι στιγμής ασφαλές από τη ρύπανση.

Βίντεο από το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi»:

Όπως είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση του Ομάν από τη Δευτέρα (10/8), το πετρέλαιο που διαρρέει κοντά σε προστατευόμενη φυσική περιοχή έχει εξαπλωθεί σε μια τεράστια επιφάνεια 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο εξαπλωνόταν στη θαλάσσια περιοχή επί εβδομάδες, προτού αρχίσει να «χτυπάει» τις ακτές της χώρας την περασμένη Τετάρτη (12/8).

Οι αρμόδιες Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν την περιβαλλοντική ζημιά. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ομάν, οι εντατικές προσπάθειες και οι επιχειρήσεις για τον καθαρισμό και την αντιμετώπιση της ρύπανσης συνεχίζονται αμείωτες.

Σε μια θετική εξέλιξη εν μέσω της κρίσης, οι τελευταίες παρατηρήσεις δείχνουν ότι η πετρελαιοκηλίδα αλλάζει πορεία και πλέον κινείται με κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα, απομακρυνόμενη από τα παράλια.