Ένα πλοίο χτυπήθηκε την Κυριακή (1/11) από «αδιευκρίνιστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, όπως έγινε γνωστό χθες Δευτέρα (2/11) από την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και συγκεκριμένα 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα.

UKMTO WARNING 193-26 Click here to view the full warning⤵️

https://t.co/YqEltTCKjB #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/L1SuHl5JUo — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 2, 2026

British maritime agency UKMTO reported on Monday that a vessel was struck by “an unknown projectile” near the Strait of Hormuz a day earlier, marking the latest disturbance in the contested waterway. Read more:

https://t.co/oHwlQF2iVg https://t.co/201HXE141b — GMA News (@gmanews) November 2, 2026

«Ο καπετάνιος αναφέρει ότι το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ρήγμα στη δεξιά πλευρά. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις», σύμφωνα με την UKMTO.

#Internacional II Reportan incidente marítimo tras impacto de un proyectil a buque frente a las costas de Omán La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (Ukmto, por sus siglas en inglés) informó que un buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras navegaba frente a las costas de Omán. — Agencia Venezolana de Noticias (@avnve) November 2, 2026

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανο- ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη εμφανίστηκε σήμερα έτοιμη να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεχτεί μια σειρά από αιτήματα, επισημαίνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές» διαβουλεύσεις.