Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονους γεωπολιτικούς κραδασμούς στην Ουάσινγκτον και στους συμμάχους της, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε αποφάσεις που φαίνεται να ανατρέπουν βασικούς άξονες της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή.

Η Μουσκάτ, η οποία παραδοσιακά διατηρεί τον ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή στην περιοχή, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Ισραήλ. Η στάση αυτή συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν «παράνομες» και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκρούσεις υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες σε μια περίοδο όπου, όπως σημειώνεται, υπήρχε περιθώριο για ειρηνική λύση.

#BREAKING #Hamas Movement:

📌We appreciate the Sultanate of Oman’s position rejecting any normalisation with the Zionist entity. #Gaza #Palestine @qudsn #Resistance

📌 This stance reflects the Omani government and people’s awareness of the dangers of normalisation projects.… pic.twitter.com/oP8IBYlvSm — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 12, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Σουλτανάτου, οι τρέχουσες εξελίξεις δεν υπηρετούν την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά στοχεύουν κυρίως στην αποδυνάμωση του Ιράν και στην παρεμπόδιση της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Η διαφοροποίηση του Ομάν εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, καθώς αφαιρεί έναν κρίσιμο κρίκο από την προσπάθεια συγκρότησης ενιαίου μετώπου απέναντι στην Τεχεράνη και ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο.