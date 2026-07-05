Με εμπόδια λόγω των καιρικών συνθηκών ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο National Mall της Ουάσιγκτον. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής επετείου των ΗΠΑ και του ιστορικού ορόσημου των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Παρά την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν προσωρινά το κοινό σε μουσεία και δημόσια κτίρια για λόγους ασφαλείας, ο κόσμος επέστρεψε μόλις δόθηκε το «πράσινο φως». Η ομιλία ξεκίνησε τελικά στις 23:15 (τοπική ώρα), με τον Τραμπ να ευχαριστεί τους παρευρισκόμενους για την υπομονή τους, τονίζοντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη γιορτή. Η βραδιά προγραμματίστηκε να κλείσει με ένα φαντασμαγορικό σόου 850.000 πυροτεχνημάτων.

Μήνυμα ελευθερίας με ιστορικούς συμβολισμούς

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος απέναντι σε κάθε μορφή τυραννίας και καταπίεσης, συνδέοντας το 1776 με το 2026.

Μάλιστα, παρουσίασε στο κοινό μια ιστορική αμερικανική σημαία του 1777, εξηγώντας τη σημασία των 13 αστεριών και των 13 λωρίδων που αντιπροσώπευαν τις πρώτες πολιτείες της ανεξαρτησίας.

Μέτωπο κατά του κομμουνισμού και εσωτερική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε για ακόμα μια φορά να στρέψει τα βέλη του κατά του κομμουνισμού, ένα θέμα που κυριαρχεί στις πρόσφατες τοποθετήσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της προηγούμενης ομιλίας του στο όρος Ράσμορ. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Αμερική δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα, υπογραμμίζοντας τους αγώνες των Αμερικανών στρατιωτών στα πεδία των μαχών.

Η συγκεκριμένη ρητορική συνδέεται άμεσα με το πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ και τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν ανησυχίες για τη διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου, την ώρα που προοδευτικοί και αριστεροί υποψήφιοι των Δημοκρατικών σημειώνουν σημαντικές νίκες σε εσωκομματικές διαδικασίες σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο, το Τέξας και η Πενσιλβάνια.

Οι αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία και το «SAVE America Act»

Κλείνοντας, ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νομοσχέδιο «SAVE America Act» που προωθεί η κυβέρνησή του, το οποίο στοχεύει στην αυστηροποίηση των κανόνων στις ομοσπονδιακές εκλογές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η χώρα ανακάμπτει και τόνισε την ανάγκη να θεσπιστεί η υποχρεωτική επίδειξη εκλογικής ταυτότητας και, κυρίως, η επίσημη απόδειξη αμερικανικής υπηκοότητας από όλους τους ψηφοφόρους κατά την εκλογική διαδικασία.

Τραμπ: «Μόλις ξεκινάμε, τα καλύτερα έρχονται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την περίπου 40λεπτη ομιλία του έχοντας στο πλευρό του μέλη οικογενειών πεσόντων Αμερικανών στρατιωτών («Gold Star Families»), καθώς και το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA.

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει στόχος που να μην μπορούμε να πετύχουμε και δεν υπάρχει τίποτα που οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν». Ως παραδείγματα ανέφερε ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ότι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σήμερα στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Κλείνοντας, τόνισε πως «το πνεύμα του 1776 ζει ακόμη μέσα σε όλους μας», εξήρε την «αμερικανική ελευθερία» και κατέληξε λέγοντας: «Μόλις ξεκινάμε, τα καλύτερα έρχονται».

Αναφερόμενος στο μέλλον, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν «μεγαλύτερες, καλύτερες και ισχυρότερες» και δήλωσε υπερήφανος που είναι πρόεδρός τους.