Ένας 60χρονος ομογενής άνοιξε πυρ εναντίον πεζών, οδηγών και αστυνομικών σε μια πολυσύχναστη οδό του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου.

Ο Αρτέμιος Μίντζας, ο οποίος ζει μόνος του σε διαμέρισμα στο Croydon Park, πυροβόλησε δεκάδες φορές με ένα τουφέκι μεγάλης ισχύος, τραυματίζοντας περίπου 20 άτομα.

Ο 60χρονος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μετά από ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο, που υπέστη κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία. Τη Δευτέρα το πρωί τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση και αναμένεται να του ασκηθούν κατηγορίες για μια σειρά αδικημάτων εντός της ημέρας.

Ένας επιβάτης ενός διερχόμενου αυτοκινήτου εισήχθη στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε από σφαίρες στον λαιμό και στο στήθος. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που κρίθηκε επιτυχής. Τουλάχιστον μία σφαίρα χτύπησε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, ενώ οι ντόπιοι έτρεχαν να βρουν καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.

Ποιος είναι ο Αρτέμιος Μίντζας

Ο Μίντζας έχει δύο ενήλικα παιδιά και εργάζεται ως υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της πόλης (Sydney Trains). Ένα τουφέκι κατασχέθηκε κατά την έφοδο της αστυνομίας στο κτήριο που κατοικεί. Οι Αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν δύο ώρες μετά την έναρξη της ένοπλης επίθεσης.

«Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής, Stephen Parry, τη Δευτέρα.

Σε ένα δραματικό βίντεο από τη σύλληψη του δράστη, ακούγεται η αστυνομία να φωνάζει στον άνδρα να μην κινείται και να βγάλει τα χέρια του έξω από το σπασμένο παράθυρο.

Πολλοί από τους τραυματίες υπέστησαν τραύματα στο πρόσωπο, από τα σπασμένα τζάμια, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών που ξεκίνησε γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα) στο Croydon Park.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο Μίντζας πυροβόλησε δεκάδες φορές. Μάλιστα, δεν αποκλείουν να έχουν «πέσει» περίπου 50 πυροβολισμοί (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της αστυνομίας).

Δεν είναι γνωστό αν ο ομογενής κατείχε άδεια οπλοφορίας.

Οι ντόπιοι είπαν ότι περισσότερα από 30 αστυνομικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή και ότι αναπτύχθηκε επίσης ειδική ομάδα δράσης. Οι αστυνομικοί κατάρτισαν ένα σχέδιο για να εισβάλουν στο κτήριο και συνέλαβαν τον άνδρα δύο ώρες αργότερα, κατάσχοντας το όπλο.

Το κίνητρο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αν και ο αναπληρωτής επιθεωρητής, Stephen Parry, δήλωσε ότι η επίθεση δεν είχε ως στόχο την αστυνομία. Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο μανιφέστο ή έγγραφο που να υποδεικνύει το κίνητρό του. Ο Αρτέμιος Μίντζας δεν φαίνεται να έχει ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι η επίθεση «δεν είχε καμία σχέση» με τρομοκρατία ή δραστηριότητες συμμοριών.

Σε κατάσταση σοκ δεκάδες άτομα – Πολλοί οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και στο στήθος και υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Τρεις ασθενείς, με λιγότερο σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Campsie. Δύο από αυτούς είχαν τραύματα στο πρόσωπο από σπασμένα γυαλιά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Canterbury.

Φροντίδα προσφέρθηκε επίσης σε 13 άτομα που βρίσκονταν στο σημείο του συμβάντος σε κατάσταση σοκ.

Συνολικά, οι τραυματίες υπολογίζονται σε 20.