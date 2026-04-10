Αιφνιδιασμένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιλογή της συζύγου του Μελάνια, να τοποθετηθεί δημόσια στα ΜΜΕ για τη φερόμενη σχέση της με τον Τζέφρι Έπστιν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη δημοσιογράφο του MS Now, Ζακλίν Αλεμάνι, «δεν γνώριζα τίποτα», σχετικά με τη δήλωση της συζύγου του πριν εκείνη προβεί στις δημόσιες τοποθετήσεις της. Την πληροφορία αυτή μετέφερε η ίδια η δημοσιογράφος μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Just got off a quick call w President Trump who said he didnt “know anything about” FLOTUS’ statement prior to her on camera appearance, but that he was in a meeting about the war & couldn’t speak further. “She didn’t know him,” he added before hanging up, referring to Epstein. — Jacqueline Alemany (@JaxAlemany) April 9, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη πως η Μελάνια «δεν γνώριζε» τον Έπστιν, προτού διακόψει τη συνομιλία, επικαλούμενος υποχρεώσεις σε σύσκεψη που αφορούσε τον πόλεμο.

Μελάνια Τραμπ: «Να σταματήσουν τα ψέματα που με συνδέουν με τον Έπστιν – Δεν με γνώρισε εκείνος στον άντρα μου»

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, προχώρησε χθες σε μια αιφνιδιαστική παρέμβαση για την υπόθεση Έπστιν, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Melania Trump: I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance… pic.twitter.com/vkx4tjvgah — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

«Δεν είμαι θύμα του. Δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ.

Η ίδια επέμεινε ότι δεν είχε την παραμικρή γνώση για τη δράση του Έπσταϊν: «Ποτέ δεν γνώριζα τίποτα για την κακοποίηση των θυμάτων του. Δεν ενεπλάκην ποτέ με καμία ιδιότητα. Δεν συμμετείχα σε τίποτα».

Σε συνέχεια της τοποθέτησής της, η Μελάνια Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, υπογραμμίζοντας εκ νέου: «Δεν είμαι θύμα του. Δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

Παράλληλα, επανέλαβε με έμφαση πως αγνοούσε πλήρως τις παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν: «Ποτέ δεν γνώριζα τίποτα για την κακοποίηση των θυμάτων του. Δεν ενεπλάκην ποτέ με καμία ιδιότητα. Δεν συμμετείχα σε τίποτα».

Σύμφωνα με την ίδια, η πρώτη της συνάντηση με τον Έπστιν τοποθετείται το 2000, σε κοινωνική εκδήλωση όπου βρισκόταν μαζί με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ. «Εκείνη την εποχή δεν είχα συναντήσει ποτέ τον Έπστιν και δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η πρώτη κυρία κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή, καταγγέλλοντας τη διασπορά αλλοιωμένων φωτογραφιών και ψευδών δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, τα σχετικά δημοσιεύματα είναι «εντελώς ψευδή».

«Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI σχετικά με την υπόθεση Έπστιν», τόνισε, επιχειρώντας να κλείσει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί εμπλοκής της στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη.

Η Μελάνια Τραμπ διευκρίνισε ακόμη ότι δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις ούτε με τη Γκιλέιν Μάξουελ, αν και αναγνώρισε πως κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Νέα Υόρκη και Φλόριντα.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τη Μάξουελ που είδε το «φως» της δημοσιότητας, υποβάθμισε τη σημασία της, χαρακτηρίζοντας την απάντησή της σε σχετικό email ως μια απλή τυπική επικοινωνία. «Η ευγενική μου απάντηση στο email της δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια ασημαντότητα», ανέφερε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μηνυμάτων.