Αντιμέτωπος με ομοσπονδιακή δίωξη για ψευδείς δηλώσεις βρίσκεται πλέον ο 52χρονος πράκτορας της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), Κριστιάν Κάστρο, ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα για ψευδομαρτυρία σχετικά με τους πυροβολισμούς που τραυμάτισαν μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον περασμένο Ιανουάριο.

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις πολιτικού θρίλερ στις ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανικές αρχές του Τέξας αρνούνται να εκδώσουν τον αστυνομικό στη Δημοκρατική Μινεσότα, παρά το εθνικό ένταλμα σύλληψης. Παράλληλα, αποκαλύπτεται πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον μπλόκαρε βαρύτερες κατηγορίες για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πολιτικός «πόλεμος» Τέξας και Μινεσότας για την έκδοση

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική και δικαστική διαμάχη μεταξύ δύο πολιτειών με διαφορετική κομματική ηγεσία.

Οι δικαστικές αρχές της Μινεσότα (όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί) είχαν ήδη ασκήσει ποινική δίωξη στον Κάστρο για επίθεση και ψευδομαρτυρία, εκδίδοντας ένταλμα σύλληψης με ισχύ σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια. Ωστόσο, το Τέξας (όπου διαμένει ο 52χρονος και κυβερνάται από τους Ρεπουμπλικάνους) αρνείται μέχρι στιγμής να τον παραδώσει στις αρχές της Μινεσότα.

Ο Κριστιάν Κάστρο παρέμεινε υπό κράτηση στο Τέξας για διάστημα 90 ημερών, ώσπου δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή του την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή των περαιτέρω νομικών ενεργειών.

Το βίντεο που κατέρριψε την εκδοχή της ICE

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης επιχείρησης «Metro Surge» της κυβέρνησης Τραμπ για τη διενέργεια μαζικών συλλήψεων μεταναστών.

Αρχικά, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) είχε υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια καταδίωξης, «δύο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο». Τότε, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της υπηρεσίας, ο αστυνομικός πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, τραυματίζοντας τον μετανάστη στο πόδι.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή κατέρρευσε όταν ήρθαν στο φως βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Τα ευρήματα οδήγησαν την εισαγγελία στην πλήρη απόσυρση των κατηγοριών κατά των μεταναστών από τη Βενεζουέλα, ενώ ο διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, έθεσε τον Κάστρο και έναν ακόμα πράκτορα σε διοικητική αργία, κατηγορώντας τους ότι είπαν ψέματα αν και είχαν ορκιστεί.

This despicably misleading headline is exactly why the American people have completely lost faith in the mainstream media. This journalist knows the facts, was given the truth, and adamantly REFUSES to report it. Here are the facts: At 6:50 PM CT, federal law enforcement… https://t.co/k9zXzmE1CY — Homeland Security (@DHSgov) January 15, 2026

Παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπέρ του πράκτορα

Παρά την άσκηση της ομοσπονδιακής δίωξης για ψευδείς δηλώσεις, αποκαλύπτεται ότι η κεντρική διοίκηση στην Ουάσινγκτον παρενέβη για να ελαφρύνει τη νομική μεταχείριση του πράκτορα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ερευνητικού ιστότοπου ProPublica, ο οποίος επικαλείται εσωτερική αλληλογραφία μέσω email, ο αρμόδιος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Μινεσότα επιθυμούσε την άσκηση επιπλέον δίωξης για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αδίκημα που επισύρει πολυετείς ποινές κάθειρξης. Ωστόσο, η πρότασή του προσέκρουσε στην κατηγορηματική άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον.

Το αιματηρό αποτύπωμα της επιχείρησης «Metro Surge»

Η επιχείρηση «Metro Surge», που εξαπολύθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, συνοδεύτηκε από έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Παρά το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύλληψη περίπου 4.000 «παράνομων αλλοδαπών», η επιχείρηση αμαυρώθηκε από τους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι. Οι δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας ενάντια στις μαζικές συλλήψεις.