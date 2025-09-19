Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την Παρασκευή (19/9) την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times, κηρύσσοντάς την «απαράδεκτη» και δίνοντας προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων στην νομική ομάδα του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Η αγωγή των 85 σελίδων που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου σε βάρος της αμερικανικής εφημερίδας, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αξιώνει το αστρονομικό ποσό των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιβαίνει στους δικονομικούς κανόνες, επισημαίνει ο δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, κρίνοντας πως είναι «ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Επομένως, η αγωγή «απορρίπτεται», ενώ δίνεται η δυνατότητα «διόρθωσής της εντός 28 ημερών», σε μία μορφή που δεν θα ξεπερνά τις 40 σελίδες, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.

Ο δικαστής εκφράζει την αποδοκιμασία του για μια σωρεία ατεκμηρίωτων αναφορών ή ισχυρισμών, χωρίς ο ενάγων να διατυπώνει με σαφήνεια τις καταγγελίες του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην αγωγή σε βάρος των New York Times και τεσσάρων δημοσιογράφων τους, όπως και ενός εκδοτικού οίκου που δημοσίευσε έργα δύο εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει ένα «υποτιμητικό βιβλίο» σχετικά με την προέλευση της περιουσίας του και «τρία ψευδή, κακόβουλα, συκοφαντικά και υποτιμητικά άρθρα».

«Αυτή η αγωγή είναι αβάσιμη», απάντησε η αμερικανική εφημερίδα. «Δεν βασίζεται σε καμία έγκυρη νομική αξίωση και στοχεύει αποκλειστικά να φιμώσει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία».

Η αγωγή είχε κατατεθεί λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με μηνύσεις τους New York Times, μετά τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με μία ευχητήρια επιστολή, που του αποδιδόταν και απευθυνόταν το 2003 στον επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν.