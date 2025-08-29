Την έντονη καταδίκη των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας προκάλεσαν οι φονικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 21 αμάχων. Κάτι ανάλογο δεν συνέβη ωστόσο και από την πλευρά των ΗΠΑ, με τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει μια χλιαρή έως ουδέτερη στάση του Ντόναλντ Τραμπ που φάνηκε να κρατά αποστάσεις.

Αντίθετα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρήκε υποστήριξη από πολλούς ηγέτες των κρατών – μελών της ΕΕ με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει πως η επίθεση της Ρωσίας ήταν μια «σαφής απάντηση» σε όλους όσοι «επί εβδομάδες και μήνες ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία», προσθέτοντας ότι η Ρωσία επιλέγει «βαλλιστικά πλήγματα αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στο πλευρό του Κιέβου έσπευσε από την πρώτη στιγμή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας «εξοργισμένη» από την επίθεση, προσθέτοντας ότι αποτελεί «άλλη μια ζοφερή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισε την επίθεση ως «σκόπιμη ρωσική επίθεση» και επέμεινε ότι «η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί». Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τις «άσκοπες» επιθέσεις και είπε ότι «ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους», ενώ παράλληλα «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη». Σε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει ότι «στη Ρωσία δεν υπάρχει θέληση για ειρήνη».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για διμερή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας: «Είναι προφανές ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να συναντηθούν μετά από όλα αυτά».

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις δείχνουν «ποιος στέκεται στο πλευρό της ειρήνης και ποιος δεν έχει καμία πρόθεση να πιστέψει στην διαπραγματευτική οδό».

Η… χλιαρή αντίδραση Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, Καρολάιν Λέβιτ, είπε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι χαρούμενος, αλλά ούτε και έκπληκτος για την επίθεση».

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος στάθηκε στο ζήτημα των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές υποδομές – συγκεκριμένα, σε διυλιστήρια πετρελαίου – τις τελευταίες εβδομάδες με τη Λέβιτ να καταλήγει: «Ίσως τελικά και οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες για το τέλος του πολέμου».

Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν τον 15αύγουστο είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες από την σύνοδο στην Αλάσκα, όπου Τραμπ και Πούτιν, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με ή χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι όποιες ελπίδες για ειρήνη, φαίνεται πως εξανεμίστηκαν στη δεύτερη χειρότερη νύχτα αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.