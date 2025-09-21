Ομοβροντία αναγνωρίσεων για το κράτος της Παλαιστίνης αναμένεται σήμερα Κυριακή στον ΟΗΕ. Ανάμεσα στις χώρες που σκοπεύουν να κάνουν το αποφασιστικό αυτό βήμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα αναγνωρίσει σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές πιέσεις των ΗΠΑ να μην λάβει θέση σε αυτό το εγχείρημα, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ήδη από τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαπιστώνοντας επιδείνωση της κατάστασης, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Οι όροι του Στάρμερ και η αντίδραση Νετανιάχου

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος σήμερα Κυριακή, αφού το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε τους όρους που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να προβεί στην ανακοίνωση αφού αναφέρει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Η κίνηση αυτή έρχεται παρά τις πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ και οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη πριν από τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επίθεση και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχεί για τα σχέδια επιτάχυνσης της κατασκευής ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, τα οποία οι υπουργοί φοβούνται ότι θα τερματίσουν κάθε ελπίδα για μια λύση δύο κρατών.

«Το Εργατικό Κόμμα προσπάθησε να τονίσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς και τόνισε ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας» γράφει ο Guardian και συμπληρώνει «αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς εν ευθέτω χρόνω και έχει εντείνει τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων».

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη γενική συνέλευση, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι συνέπεια της σοβαρής επέκτασης που βλέπουμε στη Δυτική Όχθη και της βίας των εποίκων».

Το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με επιθέσεις που, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Israeli bombardment and remotely controlled explosive robots are destroying Gaza City’s homes, schools, and civilian infrastructure, darkening the skyline with smoke and forcibly displacing thousands of Palestinians. pic.twitter.com/PdiSsnvQMW — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2025

Χθες στο Ισραήλ, χιλιάδες διαδηλωτές ενώθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς για να απαιτήσουν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να διαπραγματευτεί έναν τερματισμό του πολέμου.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι απελπιστική -είπε ο Λαμί- και συνεχίζουμε να πιέζουμε το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις σκηνές υποσιτισμού και λιμού που βλέπουμε, να ανοίξει περισσότερες τοποθεσίες για να φτάσει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και ανησυχούμε πολύ για αυτή τη συνεχιζόμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας».

A harrowing scene of displacement in Gaza:

A tamily, stripped of the basics of life, uses a supermarket cart as a shelter for their little girl, pushing her through rubble and roads, with survival as their only remaining option. pic.twitter.com/cK4HKQAVpn — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 20, 2025

Αναγνώριση και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Σε ανύποπτο χρόνο την αντίστοιχη πρόθεση της Γαλλίας ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων στις 24 Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ , κίνηση που αναμένεται σήμερα ή αύριο.

Ο Μακρόν δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) την επιστολή του προς τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, συνοδευόμενη από το εξής μήνυμα: «Ο γαλλικός λαός επιθυμεί την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι στο χέρι μας, των Γάλλων, μαζί με τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους και τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, να αποδείξουμε ότι αυτό είναι εφικτό».

Η Γαλλία θα γίνει η πρώτη χώρα του G7 και το πρώτο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία) που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη, ενώνοντας τη φωνή της με 147 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών που έχουν ήδη προχωρήσει στην αναγνώριση.

Η πράξη της αναγνώρισης σημαίνει την επίσημη αποδοχή της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Παλαιστίνης εντός των συνόρων πριν από τον πόλεμο του 1967, που περιλαμβάνουν τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να συνοδευτεί από την εγκαθίδρυση πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Παλαιστίνης.

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει κράτος της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, σήμερα Κυριακή, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Λισαβόνα είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης έπειτα από «πολλές επαφές» με εταίρους της και λαμβάνοντας υπόψη «την εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, στο ανθρωπιστικό επίπεδο και εξαιτίας των επανειλημμένων αναφορών σε ενδεχόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών», στο Ισραήλ, εξηγούσε τότε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Πορτογαλία δεν είναι η μόνη χώρα που θα προχωρήσει άμεσα σε αναγνώριση, καθώς μεθαύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη οργανώνεται σύνοδος στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, αφιερωμένη στο μέλλον της λύσης των δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού.

Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τη προεδρία, επτά ακόμη χώρες σκοπεύουν να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης (Ανδόρα, Αυστραλία, Βέλγιο, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και ο Άγιος Μαρίνος).

Σθεναρά αντίθετη η στάση των ΗΠΑ

«Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος», διεμήνυσε ήδη ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

“Δεν έχουμε σχέδια να αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε να αναγνωρίσουμε πραγματικά το παλαιστινιακό κράτος, δεδομένης της έλλειψης λειτουργικής κυβέρνησης εκεί”, είπε ο Βανς μιλώντας για το θέμα στους δημοσιογράφους.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τους στόχους του, το τι θέλει να επιτύχει στη Μέση Ανατολή, και θα συνεχίσει να το κάνει».

Ποιες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Σε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχουν προχωρήσει ήδη η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία, από το 1988, πολύ πριν ενταχθούν στην ΕΕ.

Η πρώην Τσεχοσλοβακία αναγνώρισε επίσης την Παλαιστίνη το 1988. Ωστόσο, μετά τη διάσπαση της χώρας το 1992, η Τσεχία δεν αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του το 2020: «Το Παλαιστινιακό κράτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις κρατικότητας βάσει του διεθνούς δικαίου, κάτι που η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας γνώριζε πλήρως. Η Τσεχία δεν έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη μέχρι σήμερα».

Αντίθετα, η Σλοβακία επαναβεβαίωσε την αναγνώριση της Παλαιστίνης το 1993.

Τον Οκτώβριο του 2014, η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Παλαιστίνη, όντας μέλος της ΕΕ.

Η τότε Σουηδή Υπουργός Εξωτερικών, Μάργκοτ Βάλστρομ, είχε δηλώσει: «Στόχος της σουηδικής αναγνώρισης είναι να συμβάλει σε ένα μέλλον όπου Ισραήλ και Παλαιστίνη θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ελπίδα και την πίστη στο μέλλον για τους νέους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, ώστε να μη θεωρούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην παρούσα κατάσταση».

Η απόφαση της Σουηδίας ελήφθη στην κορύφωση των μακροχρόνιων συγκρούσεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πιο πρόσφατα, στις 28 Μαΐου 2024, η Ισπανία και η Ιρλανδία αναγνώρισαν επίσης την Παλαιστίνη, τονίζοντας ότι η κίνησή τους αποσκοπεί στην ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Στις 4 Ιουνίου 2024, και η Σλοβενία ανακοίνωσε την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η κυβέρνηση της Σλοβενίας αναφέρει: «Η Σλοβενία και η Παλαιστίνη έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται σε τακτικό πολιτικό διάλογο». Οι δύο χώρες συνεργάζονται επίσης σε θέματα εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, με κοινά προγράμματα.