Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν την Κυριακή την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Οι ιρανικοί αμυντικοί πύραυλοι ανταποκρίνονται στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται πύραυλος πάνω στον οποίο αναγράφεται «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά», σιιτική θρησκευτική αναφορά.