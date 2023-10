Αναφορές για ομοβροντία ρουκετών το απόγευμα από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τον Λίβανο.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι ο βομβαρδισμός έγινε από παλαιστινιακές φατρίες. Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν τη νότια περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες.

Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

At least 6 rockets launched at Israel from Lebanon, with warheads landing in Northern town of Shlomi.

Israeli forces opening up with artillery as they return fire on Southern Lebanon, with unverified reports of fighters entering Israel from Lebanon.#AfterStories #WarForGaza pic.twitter.com/iu0eo6XuAp

— After One (@aftertelevision) October 10, 2023