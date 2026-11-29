Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό μετά τη σύγκρουσή του με SUV σε επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Κομαγιάγουα στην Ονδούρα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, νεκροί είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οκτώ επιβάτες, τρεις άνδρες και πέντε γυναίκες.

#Internacional | Al menos nueve personas fallecieron y otras 23 resultaron lesionadas en un accidente de autobús ocurrido en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, Honduras. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa, según reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos. Vía: Cortesía.

#TNM #GMV — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) November 28, 2026

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες για την ώρα.

Το λεωφορείο της εταιρείας Transporte Carolina είχε αναχωρήσει από την Τεγουσιγάλπα με προορισμό την πόλη Λα Εσπεράνσα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 170 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας.