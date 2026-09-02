Η δικαιοσύνη της Ονδούρας αποφάσισε χθες Τρίτη την κατάργηση της δίκης του πρώην προέδρου της δεξιάς Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος έλαβε χάρη στα τέλη της περασμένης χρονιάς από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καταδίκη του για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, 57 ετών, στην εξουσία από το 2014 έως το 2022, αντιμετώπιζε την κατηγορία πως καταχράστηκε 2 εκατομμύρια δολάρια από τα δημόσια ταμεία για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του το 2013.

Δικαστής έκρινε ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν ενέκρινε» ούτε «διαχειρίστηκε» τα κεφάλαια αυτά, είπε στον Τύπο ο Κάρλος Σίλβα, εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Ο Ερνάντες «δεν κατέγραψε αύξηση της περιουσίας του» και για αυτόν τον λόγο η δικαιοσύνη αποφάσισε την «οριστική κατάργηση» της δίκης του, πρόσθεσε ο Σίλβα.

«Σήμερα, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο του πολιτικού διωγμού» του οποίου δήλωνε θύμα, έπειτα από εκείνο στις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος μπροστά στο δικαστήριο στην Τεγκουσιγκάλπα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί το 2024 από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών.

Του απένειμε χάρη ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2025 και αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η αμερικανική δικαιοσύνη τον είχε κρίνει ένοχο στη δίκη του για προστασία και συμμετοχή σε κύκλωμα που διακίνησε πάνω από 500 τόνους κοκαΐνης προς την αγορά των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος επέστρεψε στην πατρίδα την 26η Ιουλίου, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.