Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε πολιτικό θρίλερ χωρίς ξεκάθαρο νικητή εξελίσσονται οι προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται με εξαιρετικά οριακή διαφορά ανάμεσα στους δύο βασικούς διεκδικητές της εξουσίας, τον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα και τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα.

Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό, με τους εκλογικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «τεχνική ισοπαλία» και να ζητούν υπομονή.

Με βάση την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), με καταμετρημένο περίπου το 57% των ψήφων, ο 67χρονος Ασφούρα, υποψήφιος του ακροδεξιού Εθνικού Κόμματος (PN) και πρώην δήμαρχος της Τεγκουσιγκάλπα, προηγούνταν με διαφορά μόλις 515 ψήφων έναντι του 72χρονου Νασράλα, επικεφαλής της υποψηφιότητας του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL).

Η πρόεδρος της CNE, Άνα Πάολα Χολ, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία της χειρωνακτικής καταμέτρησης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια.

Και οι δύο μονομάχοι έσπευσαν να αυτοανακηρυχθούν νικητές.

Ο Ασφούρα υποστήριξε από το επιτελείο του ότι «οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», ενώ ο Νασράλα έκανε λόγο για προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων, επικαλούμενος στοιχεία από δική του επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η αβεβαιότητα εντείνεται, με διάχυτο τον φόβο πολιτικών εντάσεων τις επόμενες ημέρες.

Η μεγάλη χαμένη της αναμέτρησης φαίνεται να είναι η υποψήφια της κυβερνώσας αριστερής παράταξης LIBRE, Ρίξι Μονκάδα, η οποία έμεινε καθαρά τρίτη, γεγονός που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων προς τη διακυβέρνηση της απερχόμενης προέδρου Σιομάρα Κάστρο.

Η Κάστρο ανέλαβε την εξουσία το 2021, δώδεκα χρόνια μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον σύζυγό της Μανουέλ Σελάγια, σε μια χώρα καθηλωμένη εδώ και δεκαετίες στη φτώχεια, τη βία των συμμοριών, τη διαφθορά και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Παρέμβαση Τραμπ υπέρ του εκλεκτού του Νάσρι Ασφούρα

Η χθεσινή ημέρα των εκλογών σημαδεύτηκε και από την απευθείας παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στήριξε ανοιχτά τον Νάσρι Ασφούρα, απειλώντας μάλιστα ότι σε περίπτωση νίκης άλλου υποψηφίου οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την Ονδούρα».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά της Μονκάδα όσο και κατά του Νασράλα, χαρακτηρίζοντάς τους πολιτικά αναξιόπιστους.

Σε μια ακόμη πιο εκρηκτική δήλωση, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι προτίθεται να απονείμει πλήρη χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος εκτίει στις ΗΠΑ ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης. Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ και καταγγελίες περί ωμής αμερικανικής παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας.

Η παρέμβαση Τραμπ ήρθε μάλιστα σε αντίθεση με τη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του ναρκοεμπορίου, με φόντο και τη Βενεζουέλα. Η Ρίξι Μονκάδα κατήγγειλε ανοιχτά τη στάση της Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για ωμή υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας της Ονδούρας.

Η κοινωνία της χώρας, εξαντλημένη από τη φτώχεια και τη διαφθορά, παρακολουθεί με μείγμα ελπίδας και κυνισμού το εκλογικό θρίλερ. «Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Μόνο κλέφτες μας κυβερνούν», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της πρωτεύουσας. Άλλοι εύχονται ο επόμενος πρόεδρος να μην αντιμετωπίσει την εξουσία ως «σακούλα με λεφτά για πλιάτσικο», ενώ δεν λείπουν και όσοι ελπίζουν σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπάρξει οικονομική στήριξη.

Στις κάλπες προσήλθαν περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι εξέλεξαν σε έναν και μόνο γύρο τόσο τον νέο πρόεδρο όσο και τα 128 μέλη του κοινοβουλίου, αλλά και εκατοντάδες δημάρχους για την επόμενη τετραετία.

Παρά την οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, τα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας —η φτώχεια και η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα— έμειναν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο της προεκλογικής συζήτησης.

Σήμερα, σχεδόν τα δύο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ονδούρας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μια χώρα που παραμένει από τις πιο ασταθείς της Κεντρικής Αμερικής.

Και καθώς η αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα κορυφώνεται, πολλοί φοβούνται ότι όποιος κι αν αναδειχθεί νικητής, θα κληθεί να κυβερνήσει πάνω σε ένα ναρκοπέδιο κοινωνικής απόγνωσης, πολιτικής πόλωσης και γεωπολιτικών πιέσεων.

Με πληροφορίες από: Financial Times