Το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία της Ονδούρας αναχαίτισαν στα ύδατα της Καραϊβικής Θάλασσας αλιευτικό σκάφος που μετέφερε 1,6 τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, υπηκόους της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Σάββατο.

Η επιχείρηση διεξήχθη προχθές Παρασκευή, στα ανοιχτά του νομού Γκράσιας α Διός (βορειοανατολικά), σημείωσε η πηγή αυτή σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των ναρκωτικών που βρίσκονταν σε 55 σακούλες.

#MPInforma 🚨 Operación en desarollo El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico @DLCNMPHN , bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado #FESCCO, junto a la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea… pic.twitter.com/nTZTAZ5ugz — Ministerio Público (@MP_Honduras) September 12, 2026

Η κοκαΐνη αναμενόταν να μεταφερθεί αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, όπως και οι συλληφθέντες, πρόσθεσε.

Η Ονδούρα και άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής αποτελούν μέρος οδών διακίνησης κοκαΐνης από τις χώρες όπου παράγεται στη Λατινική Αμερική στην αγορά των ΗΠΑ.

Πάνω από 6 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις Αρχές της Ονδούρας μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.