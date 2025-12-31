Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας, Σαλβαδόρ Νασράλα, αμφισβήτησε ανοικτά τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών στη χώρα του, ύστερα από μια εξαιρετικά αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και καταγγελίες για νοθεία.

Ο κεντρώος Νασράλα κατετάγη δεύτερος πίσω από τον συντηρητικό αντίπαλό του Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Η νομική ομάδα του Νασράλα κατέθεσε την Τρίτη ένσταση στο Εκλογοδικείο. «Υπήρξαν πολλές παρατυπίες σε αυτήν την εκλογική διαδικασία», δήλωσε η δικηγόρος Κάρλα Ρομέρο, χωρίς να δημοσιοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η παράταξη του εκλεγμένου προέδρου απέρριψε τις κατηγορίες περί νοθείας.

Ο Νασράλα, ο οποίος έχει διεκδικήσει δύο φορές την προεδρία της Ονδούρας, ζητεί επανακαταμέτρηση των ψήφων σε τουλάχιστον 12 από τους 18 νομούς της χώρας.

Το Εκλογοδικείο έχει δώσει προθεσμία 48 ωρών στο εθνικό εκλογικό συμβούλιο προκειμένου να καταθέσει αιτήματα επανακαμέτρησης.

Ο νικητής των προεδρικών εκλογών Νάσρι Ασφούρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 27 Ιανουαρίου για τετραετή θητεία.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP