Η γενική εισαγγελία της Ονδούρας ζήτησε χθες Δευτέρα μέσω Interpol να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (φωτό), στον οποίο απένειμε χάρη στα τέλη του Νοεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καταδίκη του να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξη από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

«Ζητώ από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και την Interpol την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη, τόνισε ο γενικός εισαγγελέας Χοέλ Αντόνιο Σελάγια Άλβαρες μέσω X.

Ο πρώην πρόεδρος της δεξιάς (2014-2022) καταδικάστηκε το 2024 από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ να εκτίσει ποινή 45 ετών κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την έκδοσή του από την Τεγκουσιγκάλπα.

Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, 57 ετών, κρίθηκε ένοχος στη δίκη του με τις κατηγορίες πως παρείχε προστασία σε διακινητές ναρκωτικών κι ότι επέτρεψε να μεταφερθούν στην αγορά των ΗΠΑ εκατοντάδες τόνοι κοκαΐνης.

Αφού του απέμεινε χάρη ο Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε από τη φυλακή την 1η Δεκεμβρίου. Απέκλεισε την επιστροφή του στην πατρίδα του μέχρι νεοτέρας.

Η απονομή χάριτος και η υποστήριξη που προσέφερε δημόσια ο κ. Τραμπ στον δελφίνο του πρώην αρχηγού του κράτους, τον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, ενόψει των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, εξώθησαν το κόμμα LIBRE , στο οποίο ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, να ζητήσει την «ακύρωση» των εκλογών, επικαλούμενο την «ανάμιξη» της Ουάσιγκτον.

Η καταμέτρηση των ψήφων, που έχει διακοπεί επανειλημμένα, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κ. Ασφούρα και άλλος υποψήφιος της δεξιάς, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Σαλβαδόρ Νασράλα, δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

