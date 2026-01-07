Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο έχουν βγει στους δρόμους του Καράκας και διαδηλώνουν υπέρ του απαιτώντας την απελευθέρωσή του, μετά την απαγωγή και τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό και φωτογραφίες του Μαδούρο και φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να επιστρέψει στην ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα πλάνα και βίντεο από το Καράκας δείχνουν υποστηρικτές του Νικολά Μαδούρο, να κατακλύζουν δρόμους απαιτώντας την απελευθέρωση και την επιστροφή στη χώρα του ηγέτη τους. Ενώ δεν περνά απαρατήρητο πως ορισμένοι διαδηλωτές κρατούν καλασνίκοφ αλλά και παιδικά κουκλάκια όπου εμφανίζεται ο Μαδούρο ντυμένος ως… superman!

Το γεγονός καλύπτεται και με βίντεο που μεταδίδεται ζωντανά από μέσα ενημέρωσης και χρήστες, όπου εμφανίζονται διαδηλωτές να περπατούν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό, ενώ δεν λείπει και το λατιναμερικάνικο… ταπεραμέντο καθώς αρκετοί από αυτούς διαδηλώνουν χορεύοντας.

Πολιτοφυλακές και στρατός στους δρόμους της πρωτεύουσας

Μετά την απρόσμενη επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στην απαγωγή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, πιστοί υποστηρικτές του προέδρου και μέλη οργανωμένων πολιτοφυλακών της Βενεζουέλας έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι εικόνες που φτάνουν από τα κεντρικά προάστια δείχνουν στρατιωτικές περιπολίες και ένοπλες ομάδες «colectivos» να στήνουν μπλόκα και να ελέγχουν την κυκλοφορία.

Οι πολιτοφύλακες των «colectivos» έχουν εμφανιστεί σε πολλές περιοχές της πόλης, φέροντας όπλα και πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα και διερχόμενους πολίτες, σύμφωνα με αναφορές.

Παράλληλα, η προσωρινή κυβέρνηση υπό την Ντέλσι Ροντρίγκεζ προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο, διακηρύσσοντας «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Στο Καράκας, στρατιωτικές περιπολίες κινούνται σε κεντρικούς δρόμους και συνοικίες, ενισχύοντας τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τις πολιτοφυλακές.

Η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη. Παρά τη ρητορική για «εθνική ενότητα» και «αντίσταση κατά της ξένης επέμβασης» από πλευράς Ροντρίγκεζ, πολλοί στη Βενεζουέλα αντιλαμβάνονται ότι ο πραγματικός έλεγχος στους δρόμους περνά μέσα από τις ένοπλες ομάδες και τις πολιτοφυλακές, παρά μέσω των επίσημων κρατικών δυνάμεων.

Οι υποστηρικτές του Μαδούρο στην πρωτεύουσα επαναλαμβάνουν συνθήματα κατά της «αμερικανικής επέμβασης» και καλούν τον λαό σε ενότητα και εκφράζοντας την ανοιχτή αντίθεση τους σε κάθε προσπάθεια εξωτερικού ελέγχου ή αλλαγής του πολιτικού σκηνικού.