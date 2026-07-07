Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο ξέσπασμα από έναν φίλαθλο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, αναδεικνύοντας τις ακραίες αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει το πάθος για το ποδόσφαιρο και ο στοιχηματισμός.

Πρωταγωνιστής είναι ένας οπαδός της εθνικής ομάδας του Μεξικού, ο οποίος, αδυνατώντας να διαχειριστεί τον αποκλεισμό της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε την τηλεόρασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, η οποία βρήκε νικητές τους Άγγλους.

Δείτε το βίντεο:

«Έχασα το στοίχημα!» – Η οργή για τα 10 δολάρια που κατέληξε σε πυροβολισμούς

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει ήδη viral, ο Μεξικανός οπαδός εμφανίζεται σε κατάσταση αμόκ αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης.

Ο ίδιος ακούγεται να φωνάζει γεμάτος εκνευρισμό: «Γαμώτο! Ήμασταν κοντά! Έχασα το στοίχημα!».

Όταν ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο τον ρώτησε με περιέργεια πόσα χρήματα είχε στοιχηματίσει και έχασε, εκείνος απάντησε έξαλλος: «10 δολάρια!».

Δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς ο άνδρας έβγαλε ένα πυροβόλο όπλο και πυροβόλησε εν ψυχρώ την οθόνη της τηλεόρασης, στην οποία προβαλλόταν ακόμη η ροή του αγώνα.

Σάλος στα social media για την επικίνδυνη αντίδραση

Η κίνησή του να χρησιμοποιήσει αληθινό όπλο μέσα σε κλειστό χώρο για ένα τόσο ασήμαντο χρηματικό ποσό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και έντονη κριτική από τους χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως.

Πολλοί σχολιάζουν τον παραλογισμό της καταστροφής μιας ακριβής συσκευής για ένα στοίχημα των 10 δολαρίων, ενώ οι περισσότεροι εστιάζουν στην επικινδυνότητα της πράξης του, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

🚨🇲🇽 | ENFERMO MENTAL: Un mexicano le pegó un tiro a la televisión de su casa tras la derrota contra Inglaterra que los eliminó del Mundial.

– ¡PUTA MADRE! ¡ESTABÁMOS CERCA! ¡PERDÍ LA APUESTA!

+ ¿Cuánto perdiste?

– ¡10 DÓLAREEES! pic.twitter.com/vFCy7YSplU

— La Derecha Diario (@laderechadiario) July 6, 2026

Σε σχόλια στο Χ, κάποιος χρήστης γράφει «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια», ενώ κάποιος άλλος αναφέρει «Γι’ αυτό ο τοίχος στο παράθυρο; Για να μην σκοτωθούν οι γείτονες με αδέσποτες σφαίρες;»

No puede ser real — Manuel Orellana (@llana227) July 7, 2026