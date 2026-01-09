Τις πρώτες του δηλώσεις μετά από τη θύελλα αντιδράσεων για το βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζει αξιωματούχο της Κυβέρνησης, πρώην Υπουργό, επιχειρηματίες και υποτιθέμενους επενδυτές να συζητούν για χρηματοδοτήσεις προς την Κυβέρνηση, έκανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές»

Ο Νίκος Χριστουδουλίδης, μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στους δημοσιογράφους είπε ότι «θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ή κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους».

«Δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

«Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ανα φέρει το philenews.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «Η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων, την οποία ξεκίνησα από την πρώτη μέρα, θα τη συνεχίσω. Θα τη συνεχίσω, διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα. Και είδαμε και σήμερα τα αποτελέσματα της επίσκεψης μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας», για να προσθέσει ότι «Και, ναι, μέσα στο πλαίσιο και αυτών των επενδύσεων, αυτές οι εταιρείες που έρχονται, ναι, πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας