Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί, ο Μάιλο Γιαννόπουλος που κινδυνεύει να απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο ακροδεξιός Ελληνοβρετανός είναι μεγάλος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Ουκ ολίγες φορές έχει μιλήσει για τους μετανάστες και έχει κάνει έκκληση για επιθετικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ο Μάιλο Γιαννόπουλος που έχει ουσιαστικά χτίσει την πολιτική του «καριέρα» πάνω στο μίσος για τους μετανάστες, συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από την Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα, γιατί… είχε λήξει η βίζα του.

Η θαυμαστής των Ρεπουμπλικάνων, λοιπόν, κρατείται από την ICE στη Λουιζιάνα, όπου αρκετές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας έχουν λειτουργήσει ως ο τερματικός σταθμός για χιλιάδες μετανάστες στο πλαίσιο της εκστρατείας απελάσεων του Αμερικανού προέδρου.

Ποιος είναι ο Μάιλο Γιαννόπουλος;

Γεννημένος στην Αγγλία από Ελληνοβρετανούς γονείς, ο Γιαννόπουλος μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου έχτισε μια καριέρα ως συντηρητικός «ταραχοποιός» που επιζητούσε την αντιπαράθεση, μέσα από τα άρθρα του στην ακροδεξιά ιστοσελίδα Breitbart News, τις ομιλίες και τη διαδικτυακή του παρουσία.

Υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2016 και απέκτησε οπαδούς που εκτίμησαν την πλήρη απόρριψη της πολιτικής ορθότητας από πλευράς του.

Πολλές από τις απόψεις του προκάλεσαν την οργή πολλών που υποστήριζαν ότι η ρατσιστική και μισαλλόδοξη γλώσσα του ήταν μια προσπάθεια πυροδότησης εντάσεων στα πανεπιστήμια και δεν θα έπρεπε να προβάλλεται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Είχε παρομοιάσει τον φεμινισμό με καρκίνο, είχε δηλώσει ότι η Αμερική «έχει πρόβλημα με τους μουσουλμάνους», είχε απαξιώσει τα τρανς άτομα και είχε ιδρύσει υποτροφία αποκλειστικά για νέους, λευκούς άνδρες. Ο ίδιος «αγκαλιάζει» τις αντιδράσεις που συχνά ξεσπούν από τα σχόλιά του, αυτοαποκαλούμενος, σύμφωνα με αναφορές, ως ο «πιο φανταχτερός κακός (supervillain) του διαδικτύου».

Παρότι στο παρελθόν δήλωνε ομοφυλόφιλος, κάνοντας τη σεξουαλικότητά του κεντρικό κομμάτι της προκλητικής του περσόνας, πρόσφατα δήλωσε ότι δεν προσδιορίζεται πλέον ως τέτοιος.

Βίντεο από τη σύλληψη του Ελληνοβρετανού:

Γιατί συνελήφθη ο φαν του Τραμπ;

Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2019, αλλά «επέλεξε να παραμείνει πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας παραβιάζοντας τους νόμους», ανέφερε το DHS. Δικαστής εξέδωσε τελεσίδικη διαταγή απέλασης για τον Γιαννόπουλο στις 22 Ιουλίου, αφού ο ίδιος απέτυχε να εμφανιστεί σε ακρόαση για θέματα μετανάστευσης.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την ICE την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης στο Κένερ της Λουιζιάνα. Το DHS δήλωσε ότι θα παραμείνει υπό ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή της απέλασής του.

Μετά τη σύλληψή του, η ακροδεξιά influencer και σύμμαχος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ (Laura Loomer), η οποία είχε έντονη διαμάχη με τον Γιαννόπουλ, έγραψε σε ανάρτησή της στο X την Παρασκευή ότι τον είχε καταγγείλει στην ICE και το FBI.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποια αναφορά της Λούμερ σχετιζόταν με τη σύλληψή του, η οποία ήρθε σε μια περίοδο που οι συλλήψεις της ICE πραγματοποιούνται όλο και πιο συχνά στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Παραμένει ασαφές πώς δραστηριοποιούνταν ο Γιαννόπουλος στις ΗΠΑ πριν από το 2019, καθώς εργαζόταν και εμφανιζόταν τακτικά σε εκδηλώσεις δημόσιων ομιλιών σε όλη τη χώρα τουλάχιστον από το 2015. Το 2017 είχε δηλώσει ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ με βίζα O-1 για αλλοδαπούς «εξαιρετικών ικανοτήτων».

Ο influencer της ακροδεξιάς που αποκαλούσε τον Αμερικανό πρόεδρο «daddy»

Ο Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός ενώ το συντηρητικό τοπίο υφίστατο θεμελιώδεις αλλαγές, καθώς ο τότε υποψήφιος Πρόεδρος Τραμπ συσπείρωνε μια οργισμένη αντισυστημική βάση και οι ιδέες της εναλλακτικής δεξιάς (alt-right) προσέγγιζαν το κατεστημένο.

Μέχρι το 2017, διαμόρφωνε τον δημόσιο λόγο του ως προκλητικός ανώτερος συντάκτης στο Breitbart News, όπου έγραφε στήλες και έδινε ομιλίες με τίτλους όπως «10 πράγματα που ο Μάιλο μισεί στο Ισλάμ» και «Συγγνώμη, κορίτσια! Αλλά οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο είναι όλοι άνδρες».

Έθεσε ως αποστολή του να αναμετρηθεί με αυτό που θεωρούσε ως παραδοσιακά αριστερό ακαδημαϊκό κατεστημένο εκείνη τη χρονιά, ξεκινώντας μια περιοδεία με λεωφορείο υπό τον τίτλο «Dangerous F*ggot» σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, στο όνομα της προώθησης της ελευθερίας του λόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας υποστήριζε ότι η κουλτούρα του βιασμού στα πανεπιστήμια δεν υπήρχε, παρομοίαζε την κοινωνική δικαιοσύνη με ασθένεια και ορισμένες φορές διαπομπευε μεμονωμένους φοιτητές.

Συνήθως προσκαλούνταν για να μιλήσει από συντηρητικές φοιτητικές οργανώσεις. Ο καυστικός και μισαλλόδοξος λόγος του Γιαννόπουλου προκάλεσε την οργή φοιτητών που υποστήριζαν ότι οι απόψεις του δεν έπρεπε να προβάλλονται. Αρκετές από τις εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις συνάντησαν διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, η οποία ακυρώθηκε όταν οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή.

Τοποθέτησε τον εαυτό του ως έναν από τους πιο παθιασμένους υποστηρικτές του Τραμπ, αποκαλώντας ορισμένες φορές αστειευόμενος τον Πρόεδρο «Μπαμπάκα» («Daddy»). Ο συντηρητικός ακτιβιστής συνέδεε κατά καιρούς το κύμα υποστήριξης που λαμβάνανε με το ίδιο συντηρητικό κίνημα που άνοιξε τον δρόμο του Τραμπ προς την προεδρία.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να του λέτε πώς να ζει, πώς να μιλάει, τι γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιεί», δήλωσε ο Γιαννόπουλος στο CNN το 2017. «Η ένταση των συναισθημάτων στο κοινό μου, ο ενθουσιασμός για εμένα είναι η ίδια, το ίδιο ένστικτο, η ίδια κινητήρια δύναμη (που) έστειλε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο».

Τα σχόλια για την παιδοφιλία που τον έστειλαν στον πάτο

Ο Γιαννόπουλος βρέθηκε στο στόχαστρο εντονότατης κριτικής τον Φεβρουάριο του 2017, αφού έκανε σχόλια που φάνηκαν να δικαιολογούν τη παιδοφιλία.

Παραιτήθηκε από το Breitbart εν μέσω αντιδράσεων και ζήτησε συγγνώμη, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι τα μέσα ενημέρωσης παραποίησαν τα σχόλιά του. Μέσα σε μία ημέρα, έχασε το συμβόλαιο για το βιβλίο του με τον εκδοτικό κολοσσό Simon & Schuster και ακυρώθηκε η πρόσκλησή του να μιλήσει στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC).

Μετά τις αντιδράσεις, ο Ελληνοβρετανός επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο να αποκηρύξει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ως ομοφυλόφιλος. Ο λογαριασμός του στο Telegram ανέφερε ότι άνοιγε κλινική στη Φλόριντα που θα βοηθούσε «άνδρες που μαστίζονται από την έλξη για το ίδιο φύλο». Δήλωσε επίσης στον Τάκερ Κάρλσον πέρυσι: «Η ενσωμάτωση της ομοφυλοφιλίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη μεταμέλεια της ζωής μου».

Το Twitter απέκλεισε τον Γιαννόπουλο το 2016. Ο λογαριασμός του στο Facebook κατέβηκε επίσης το 2019, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαδικτυακή του παρουσία. Σε ανάρτηση στο Telegram το 2022, ανέφερε ότι εργαζόταν ως αμισθί ασκούμενος για την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (Marjorie Taylor Greene), μια αμφιλεγόμενη Ρεπουμπλικανή από τη Τζόρτζια.

Ο ακροδεξιός πολιτευτής συνέχισε επίσης να έχει το βλέμμα του στραμμένο στην εγχώρια πολιτική, εργαζόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του Ye (του ράπερ που ήταν προηγουμένως γνωστός ως Κάνιε Γουέστ) για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο οποίος εξέπεσε από την εύνοια του κοινού αφού επαίνεσε τον Αδόλφο Χίτλερ και προέβη σε σειρά αντισημιτικών σχολίων.

Αφού ο Ίλον Μασκ αγόρασε το Twitter (νυν X), ο λογαριασμός του Γιαννόπουλου αποκαταστάθηκε και ο ίδιος παρέμεινε δραστήριος στο διαδίκτυο. Μάλιστα, δημοσίευσε στο X μέχρι και την Πέμπτη, την ημέρα που οι ομοσπονδιακές Αρχές τον συνέλαβαν στη Λουιζιάνα.

Η ρητορική μίσους για τους μετανάστες

Ο Ελληνοβρετανός ζητούσε συχνά την επιθετική εφαρμογή των νόμων περί μετανάστευσης σε αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο X κατά τον τελευταίο χρόνο. Αφού ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με την υπόσχεση να αυξήσει δραματικά τις απελάσεις ατόμων χωρίς έγγραφα, ο Γιαννόπουλος επέμενε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση. «Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να απαιτήσουμε από αυτή τη διακυβέρνηση», ανέφερε ο Γιαννόπουλος σε ανάρτηση στο X τον Ιούνιο του 2025. «Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα χρέη που μετριούνται σε εικονικό χρήμα. Πρέπει να απελάσουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους. Χωρίς αυτό, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός Μεξικανού από την ICE στη Μιννεάπολη, ο Γιαννόπουλος ζήτησε «πλήρη νομική ασυλία για τους πράκτορες της ICE όταν βρίσκονται σε υπηρεσία».

Είχε ακόμη ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας στην Καλιφόρνια, όπως πρατήρια καυσίμων και διασταυρώσεις, καθώς και «άμεση απέλαση επί τόπου για οποιονδήποτε δεν μπορεί να αποδείξει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ».

Πηγή: CNN

Η μετάφραση έγινε με χρήση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης