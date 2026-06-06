Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη μοιράστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Truth Social». Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό συνοδεύεται από ένα τραγούδι που υμνεί τον Αμερικανό Πρόεδρο, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα ότι είναι «αγαπητός», σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σύμφωνα με τη HuffPost, δημιουργός του κομματιού είναι ο Άντονι Κονσταντίνο, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει τη στήριξη του Τραμπ. Το τραγούδι αφηγείται το ταξίδι ενός ανθρώπου ανά την υφήλιο, ο οποίος διαπιστώνει παντού τη δημοτικότητα του Τραμπ.

Μέσα σε μόλις ένα λεπτό διάρκειας, το επώνυμο «Τραμπ» ακούγεται 45 φορές, ενώ το μικρό του όνομα, «Ντόναλντ», επαναλαμβάνεται 29 φορές. Ο ίδιος ο Κονσταντίνο δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαι περήφανος που έχω την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ, για τον οποίο έγραψα αυτό το τραγούδι».

Το βίντεο παρουσιάζει μια σειρά από ψηφιακά κατασκευασμένες σκηνές με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε απίθανα σενάρια. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ εμφανίζεται να κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, να τρώει τάκος μαζί με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να στέκεται στην επιφάνεια της Σελήνης φορώντας διαστημική στολή, να ιππεύει μια καμήλα, αλλά και ένα λιοντάρι και να οδηγεί μοτοσικλέτα σε δρόμο της Ινδίας.

Παράλληλα, το πρόσωπό του αποτυπώνεται με αφηρημένους τρόπους, όπως μέσα στο Βόρειο Σέλας, πάνω σε μια πίτσα πεπερόνι, καθώς και στο παραδοσιακό κόκκινο διώροφο λεωφορείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Το AI βίντεο προχωρά και σε μια μελλοντική προβολή, δείχνοντας τον Αμερικανό Πρόεδρο να παρουσιάζει έναν αγώνα UFC, ο οποίος έχει στηθεί ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί σε οκτάγωνο κλουβί στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε το… ευφάνταστο βίντεο: