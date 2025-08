Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, φέρεται να έχει λάβει την απόφαση για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, με στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε περιοχές όπου κρατούνται όμηροι, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το γραφείο του πρωθυπουργού διαβίβασε αυστηρό μήνυμα προς τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ: «Αν αυτό δεν σας βρίσκει σύμφωνο, τότε να παραιτηθείτε».

«Πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι, να πολεμάμε ενωμένοι, για να πετύχουμε όλους τους στόχους μας: την ήττα του εχθρού, την απελευθέρωση των ομήρων μας και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο σήμερα Τρίτη, προκειμένου να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του ότι θα συγκαλέσει άμεσα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και θα ζητήσει την υποστήριξή του για ένα σχέδιο πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις αντιρρήσεις στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Αρκετοί υπουργοί ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε τον όρο «κατάληψη της Λωρίδας» σε ιδιωτικές συνομιλίες, περιγράφοντας το όραμά του για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, κάτι που συμβολίζει μία αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος κοντά στον πρωθυπουργό είπε: «Ο κύβος ερρίφθη — θα προχωρήσουμε σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας». «Θα γίνουν επιχειρήσεις ακόμη και σε περιοχές όπου κρατούνται όμηροι. Αν ο αρχηγός του IDF δεν συμφωνεί, πρέπει να παραιτηθεί», προσέθεσε.

Οι IDF ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά σύμφωνα με το νέο σχέδιο, ο στρατός αναμένεται να καταλάβει και το υπόλοιπο έδαφος — φέρνοντας ολόκληρο το θύλακα υπό ισραηλινό έλεγχο. Δεν είναι σαφές τι θα σήμαινε μια τέτοια κίνηση για τα εκατομμύρια των αμάχων και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα.

