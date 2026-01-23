Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Μία πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για την Παρασκευή.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια», ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου συγκαταλέγονται στα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια σαφή ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει, έστω και με τεχνικούς όρους, στον πυρήνα του εδαφικού ζητήματος.

«Ναι, αυτά τα ζητήματα, ζώνες ασφαλείας, διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου, αποτέλεσαν σαφώς αντικείμενο της συνάντησης, μαζί με άλλα σημαντικά θέματα», ανέφερε πηγή στο ρωσικό Tass.

Η επιμονή του Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδοθεί στη Ρωσία το 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία -περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα – αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια συμφωνία. Επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την απαίτηση αυτή «πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

Politico: Πρόταση στον Ζελένσκι να παραδώσει το Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δις

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Politico, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή επιχειρούν να προσελκύσουν από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές πόρους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Μάλιστα ο ιστότοπος αποκάλυψε και έγγραφο. Επίσης σύμφωνα με την Corriere della Sera, αυτό είναι το αντίτιμο που προσφέρεται στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να παραδώσει το Ντονμπάς.

Σλυμφωνα με το Politico, το 18σέλιδο σχέδιο προβλέπει δεκαετές πλάνο ανάκαμψης έως το 2040 και χαράσσει ταχεία πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντάς την παράλληλα ως μελλοντικό επενδυτικό προορισμό. Διακινήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., το βράδυ της Πέμπτης, και φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου.

Κομβικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός και θα έχουν τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη, όπως επισημαίνει και η BlackRock, η οποία συμμετέχει στο εγχείρημα ως σύμβουλος σε εθελοντική βάση.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «σωστή αλληλουχία» και χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών.

Το χρηματοδοτικό πλάνο συνοδεύεται από επιχειρησιακό πρόγραμμα 100 ημερών για την εκκίνησή του και εντάσσεται σε ευρύτερο ειρηνευτικό πλαίσιο 20 σημείων που φέρονται να διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Δεν πρόκειται για στρατιωτικό οδικό χάρτη, αλλά για μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη διεθνή βοήθεια σε μια αυτοσυντηρούμενη οικονομία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και επενδυτής, με άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά και η τεχνολογία. Στόχος είναι οι ΗΠΑ να λειτουργήσουν ως μοχλός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, την επόμενη δεκαετία η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επιπλέον 100 δισ. ευρώ μέσω του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. από το 2028, ποσό που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ.

Παρά το μέγεθος του σχεδίου, η πραγματική δοκιμασία παραμένει το πεδίο.

«Είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς μαζικές επενδύσεις, όσο πετούν drones και πύραυλοι», προειδοποιεί ο Χίλντεμπραντ, αποτυπώνοντας το βασικό ρίσκο του φιλόδοξου εγχειρήματος.