Με επιθετική ρητορική, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απορρίπτει τις ουκρανικές καταγγελίες για παραβίαση εναέριου χώρου και αμφισβητεί ευθέως την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων. Μιλώντας σε κομματικό podcast, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, δήλωσε με ειρωνικό ύφος: «Αν τα drones πέταξαν λίγα μέτρα μέσα στην Ουκρανία, και λοιπόν»; ενώ συνέχισε λέγοντας πως «η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Αν η Δύση κλείσει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης, αύριο κιόλας θα καταρρεύσει».

Ο Oρμπάν επέμεινε ότι το Κίεβο έχει χάσει ήδη μεγάλο μέρος της επικράτειάς του από τη ρωσική εισβολή και πως η επιβίωσή του εξαρτάται αποκλειστικά από τη δυτική στήριξη. «Η κυριαρχία της Ουκρανίας τελείωσε. Αυτό που απομένει, το κρατάμε ζωντανό εμείς», υποστήριξε, τονίζοντας όμως ότι οι δύο χώρες δεν είναι εχθροί. Οι σχέσεις Βουδαπέστης-Κιέβου βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, με την Ουγγαρία να παρεμποδίζει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ και να διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, παρά την ρωσική επιθετικότητα.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι διέταξε έρευνα για τα «πιθανώς ουγγρικά» drones που καταγράφηκαν κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Η αντίδραση από Βουδαπέστη ήταν άμεση: ο Υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, κατηγόρησε τον Ζελένσκι για «αντιουγγρική εμμονή». Ο Ορμπάν, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι το Κίεβο θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα ανατολικά του σύνορα, εκεί όπου «υπάρχει πραγματική απειλή», προσθέτοντας πως «δύο ή τρία drones δεν συνιστούν λόγο πανικού».

Η κρίση μεταφέρθηκε και στο πεδίο της ενημέρωσης, με την Ουγγαρία να ανακοινώνει «ανταποδοτικά μέτρα», απέναντι σε ουκρανικά ενημερωτικά μέσα, σε απάντηση του αποκλεισμού φιλοκυβερνητικών ουγγρικών ιστοσελίδων από το Κίεβο, με το επιχείρημα ότι διασπείρουν ρωσική προπαγάνδα. Η αντιπαράθεση αποκαλύπτει το βάθος της ρήξης μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύει την εικόνα της Ουγγαρίας ως «ταραξία» εντός της ΕΕ, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή ενότητα και την στήριξη προς την Ουκρανία.