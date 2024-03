Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατύπωσε ξανά τον θαυμασμό που τρέφει για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή τους την Παρασκευή (8/3) στη Φλόριντα, αποκαλώντας τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα «πρόεδρο της ειρήνης».

«Εμείς οι Ούγγροι έχουμε μόνο ένα πράγμα να κάνουμε, και αυτό είναι να παραδεχόμαστε με ειλικρίνεια: Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και θα ήταν καλύτερο για την Ουγγαρία αν ο κ. πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε (στην εξουσία)», είπε ο Όρμπαν σε δηλώσεις του που ακούγονται σε βίντεο κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην κατοικία του μεγιστάνα στο Μαρ-α-Λάγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπήρχε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και αυτοί οι πόλεμοι δεν θα υπήρχαν σήμερα αν (ο Τραμπ) ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, υποστήριξε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Τραμπ είχε «προσφέρει σεβασμό στον κόσμο και έτσι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ειρήνη», σύμφωνα με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο θα αναζωογονήσει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024