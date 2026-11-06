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Οι νεαροί μουσικοί της L’Orchestre du Nouveau Monde (ONM) δίνουν καθημερινά τον τόνο και τον παλμό στις μεγάλες κινητοποιήσεις του Παρισιού, το οποίο παραμένει το επίκεντρο των μαζικών αντιδράσεων ενάντια στην οικονομική πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης. Η σπίθα άναψε αρχικά στα σχολεία, όταν μαθητές λυκείου κατήγγειλαν τις απαράδεκτες συνθήκες στην εκπαίδευση, τις ελλείψεις καθηγητών και τις υποβαθμισμένες υποδομές.
Σύντομα, η αγανάκτηση μετατράπηκε σε ένα γενικευμένο κύμα διαμαρτυρίας για τη ραγδαία πτώση του βιοτικού επιπέδου και τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών, με τη νεολαία να στέκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή.
Η Ορχήστρα του Νέου Κόσμου
Η Ορχήστρα του Νέου Κόσμου, δημιούργημα του μαέστρου Ετιέν Ζαριέ και μιας παρέας φίλων από τα εφηβικά τους χρόνια, απορρίπτει συνειδητά τα αστικά πρότυπα των παραδοσιακών συμφωνικών συνόλων. Αποτελεί το πρώτο μουσικό σχήμα στη Γαλλία με ξεκάθαρο καταστατικό σκοπό την προάσπιση της κοινωνικής και κλιματικής δικαιοσύνης, τη μάχη κατά του φασισμού και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης. Για τα μέλη της, η κλασική μουσική δεν ανήκει σε μια αποστειρωμένη ελίτ. Το φυσικό της πεδίο βρίσκεται στα πεζοδρόμια, στις λεωφόρους και στην Πλατεία Δημοκρατίας, εκεί όπου οι νότες συναντούν τα κοινωνικά αιτήματα.
Το όραμα της κολεκτίβας του Ζαριέ περιγράφεται ρητά ως αντιρατσιστικό, αντικαπιταλιστικό, φεμινιστικό και προσανατολισμένο στην αποανάπτυξη. Για την ONM, η ποιότητα μιας εκτέλεσης δεν κρίνεται από τη στείρα τεχνική αρτιότητα, αλλά από την κινηματική δύναμη που καταφέρνει να πυροδοτήσει, είτε παίζει ανάμεσα στους διαδηλωτές είτε μπροστά σε έναν παγετώνα που λιώνει.
Ιστορικές καταβολές και λαϊκή οικειοποίηση
Η επιδίωξη της ορχήστρας δεν είναι η ευλαβική σιωπή των ακροατών, αλλά η ενεργή συμμετοχή: το τραγούδι, τα συνθήματα, ο κοινός βηματισμός. Απομακρυσμένη από τα ιλουστρασιόν σκηνικά και την αναζήτηση της ιδανικής ακουστικής, η ONM επιλέγει να αναπνέει στον παλμό της κοινωνίας. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της αναβιώνουν τα ριζοσπαστικά βρετανικά πειράματα του 1969 και του 1970, όπως η Scratch Orchestra και η Portsmouth Sinfonia — σχήμα στο οποίο συμμετείχε και ο Μπράιαν Ίνο.
Εκείνα τα ιστορικά σύνολα υποστήριζαν πως το συμφωνικό ρεπερτόριο ανήκει σε όποιον επιθυμεί να το εκτελέσει, τολμώντας ακόμη και ντίσκο διασκευές για να το απομυθοποιήσουν. Υπενθύμιζαν με τόλμη πως μορφές όπως ο Λιστ και ο Παγκανίνι λειτουργούσαν ως οι ποπ αστέρες της εποχής τους, καθώς η αποκαλούμενη «σοβαρή μουσική» ήταν κάποτε ζωντανό κομμάτι του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας.
Σήμερα, η ONM υιοθετεί την ίδια λογική, συνδυάζοντας το κλασικό ρεπερτόριο με μαζικές αναφορές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, όπως το μουσικό θέμα των Avengers.
Το τραγούδι-σύμβολο και το κάλεσμα για γενικευμένη αντίσταση
Η ταύτιση της ορχήστρας με το φοιτητικό κίνημα κορυφώθηκε όταν υιοθέτησε τον άτυπο ύμνο των διαδηλώσεων, ένα κομμάτι βασισμένο στη μελωδία του πασίγνωστου τραγουδιού Speedy Gonzales της δεκαετίας του 1960. Πρόκειται για έναν ρυθμό με τεράστια διαδρομή στη διεθνή λαϊκή και γηπεδική κουλτούρα, που στην Ελλάδα γνωρίζουμε μέσα από συνθήματα όπως το «τρελαίνομαι».
Το γαλλικό τραγούδι, γνωστό ως «J’ai deux passions», έκανε τον γύρο του πλανήτη μέσα από τα βίντεο του φωτορεπόρτερ Luc Auffret στα κοινωνικά δίκτυα, αποτυπώνοντας την πρωτοφανή συνύπαρξη εγχόρδων, συνθημάτων και καπνογόνων.
Το πρώτο επίσημο κάλεσμα για πανεθνική δικτύωση μουσικών έγινε στις 5 Νοεμβρίου. Μετά από εκείνη την πορεία, η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αιτήσεις ένταξης από επαγγελματίες εκτελεστές, ερασιτέχνες αλλά και απλούς πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν την οργάνωση των δράσεων. Μετουσιώνοντας τη μουσική σε πράξη ανυπακοής, η κολεκτίβα απλώνει πλέον το δίκτυό της σε όλη τη Γαλλία με έναν αδιαπραγμάτευτο στόχο: η αντίσταση να ακούγεται παντού, δυνατά και μελωδικά, μέχρι την τελική δικαίωση.