Τρία παιδιά και ένας ενήλικος σκοτώθηκαν στο δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αμερικανικών δικτύων CNN και CBS που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Νωρίτερα είχε σημάνει όταν η αστυνομία έλαβε κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα.

Ακολούθως, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός. Όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, «είχε ήδη πυροβοληθεί και σκοτωθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Μίλερ σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για την ταυτότητα εκείνου που πυροβόλησε τον ύποπτο. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον περαστικό», είπε.

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ταυτότητα του δράστη και το κίνητρο της επίθεσης.

Έξω από το σχολείο έχουν συγκεντρωθεί γονείς που αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους.

Τουλάχιστον δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Το Μπεντ είναι μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στο Όρεγκον, περίπου 280 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Το δημοτικό σχολείο Silver Rail αριθμεί περίπου 450 μαθητές – ηλικίας 5 έως 11 ετών – και 40 μέλη προσωπικού.