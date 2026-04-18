Η ανάλυση DNA οδήγησε στην ταυτοποίηση των λειψάνων που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στον ποταμό Κολούμπια, τα οποία ανήκουν σε μια οικογένεια από το Όρεγκον που αγνοούνταν από το 1958. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η οικογένεια είχε φύγει τότε για εκδρομή με σκοπό τη συλλογή χριστουγεννιάτικου πρασίνου. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη (16/4).

«Το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας, ταυτοποίησε τους γονείς Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν, καθώς και την κόρη τους Μπάρμπι, από τα λείψανα που εντοπίστηκαν στο ποτάμι μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hood River. Οι Αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε, χωρίς να προκύψουν στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Το Ford station wagon που πιστεύεται ότι ανήκε στην οικογένεια, εντοπίστηκε το 2024 από τον δύτη Άρτσερ Μέιο, ο οποίος το αναζητούσε επί σειρά ετών. Τμήμα του οχήματος, ανασύρθηκε από το ποτάμι τον επόμενο χρόνο.

Η οικογένεια εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1958. Τα πτώματα δύο από τα παιδιά της οικογένειας είχαν βρεθεί λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση, όμως τα υπόλοιπα μέλη δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ. Η αναζήτηση της οικογένειας Μάρτιν, είχε γίνει τότε εθνική είδηση και είχε οδηγήσει σε εικασίες περί εγκληματικής ενέργειας, ενώ είχε προσφερθεί αμοιβή 1.000 δολαρίων για την παροχή πληροφοριών.

«Πού να ψάξεις όταν έχεις ήδη ψάξει σε κάθε μέρος που υποδεικνύουν η λογική και τα αποσπασματικά στοιχεία;» ανέφερε άρθρο του Associated Press το 1959, μήνες μετά την εξαφάνιση.

Ανασύρθηκε μόνο ο σκελετός και ορισμένα εξαρτήματα του οχήματος, λόγω του ότι είχε καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από ιζήματα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Η ανάλυση αυτών των στοιχείων επέτρεψε στους ερευνητές να καταλήξουν ότι επρόκειτο πράγματι για το αυτοκίνητο της οικογένειας Μάρτιν. Αργότερα, μέσα στο 2025, ο Μέιο εντόπισε ανθρώπινα λείψανα, τα οποία παραδόθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας.

«Κλειδί» στη λύση του γρίφου της εξαφάνισης το DNA

Οι επιστήμονες κατάφεραν να εξάγουν DNA από τα λείψανα και να δημιουργήσουν γενετικό προφίλ, το οποίο συγκρίθηκε με συγγενείς της οικογένειας Μάρτιν, οδηγώντας στην ταυτοποίηση. Το εργαστήριο DNA Othram στο Τέξας πραγματοποίησε τη δικανική ανάλυση που οδήγησε στην οριστική ταυτοποίηση.

Ο Κόλμπι Λασγιόν από την Othram δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KOIN-TV, ότι περισσότεροι από δώδεκα ειδικοί εργάστηκαν στην υπόθεση, εξηγώντας ότι απομονώθηκε δείγμα οστού και χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες τεχνικές, για την ανάλυση του DNA. Η σύγκριση με ζώντα συγγενή, οδήγησε στη θετική ταυτοποίηση του Κένεθ Μάρτιν.

«Τα σκελετικά λείψανα που έχουν παραμείνει σε νερό για δεκαετίες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναλυθούν», δήλωσε. «Δυστυχώς, τα υπόλοιπα λείψανα ήταν υπερβολικά φθαρμένα και δεν κατέστη δυνατό να εξεταστούν».

Ο Μέιο εντόπισε επίσης υπολείμματα παπουτσιού και μια θήκη φωτογραφικής μηχανής, με το όνομα και τη διεύθυνση του Κένεθ, καθώς και αγκράφες ζωνών ασφαλείας και φιλμ φωτογραφικής μηχανής.

«Ίσως κάποια μέρα δημοσιευτούν φωτογραφίες από αυτό το φιλμ — θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του μυστηρίου», δήλωσε στο KOIN-TV.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αισθάνεται ικανοποίηση που η υπόθεση επιλύθηκε τελικά.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει πιο πλήρης απάντηση από αυτή που έχουμε τώρα, και αυτό μας δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης», επεσήμανε. «Μας επιτρέπει να γράψουμε το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας».

Πηγή: CBS News