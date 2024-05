Μια μυστηριώδης εξαφάνιση έρχεται να ταράξει την οικογένεια της Τατιάνα Μπλάτνικ λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον πρίγκιπα Νικόλαο, καθώς από τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/5, αγνοείται ο πατριός της. Το γεγονός κοινοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές του Μαλιμπού στην Καλιφόρνια. Ο 53χρονος Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στην ανακοίνωση της εξαφάνισης τονίζεται ότι τελευταία φορά που κάτοικοι τον είδαν στην περιοχή φορούσε ένα μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι αλλά δεν φορούσε παπούτσια. Η περιοχή Murphy May όπου εξαφανίστηκε στο Μαλιμπού είναι αγροτική με απότομες πλαγιές και χωρίς φώτα τη νύχτα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες αλλά και τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ανακοίνωση της εξαφάνισης που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Μπρίλεμπουργκ περιγράφεται ως λευκός άνδρας, ύψους 1,80 μ., βάρους 74 κιλών, με γκρίζα μαλλιά, πράσινα μάτια και ένα τατουάζ στο πάνω μέρος του μηρού του.

«Υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του του κ. Μπρίλεμπουργκ», ανέφερε το τμήμα του σερίφη της περιοχής στην αναφορά εξαφάνισης. Το LASD αναφέρει ότι ο Μπρίλεμπουργκ δεν έχει πλέον δεσμούς με την οικογένεια. Ο Μπρίλεμπουργκ είναι πατριός της 43χρονης πριγκίπισσας Τατιάνας, μέλους της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας αλλά και της βασιλικής οικογένειας της Δανίας.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) May 19, 2024