Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) απηύθυνε έκκληση αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, να αυξηθεί η διπλωματική και οικονομική υποστήριξη στην Αϊτή, χώρα που παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά όσο και πολυδιάστατη κρίση –ασφαλείας, ανθρωπιστική και πολιτική–, με φόντο την ασταμάτητη βία συμμοριών.

Τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου συνταράσσει εδώ και χρόνια η δράση εγκληματικών οργανώσεων, στις οποίες αποδίδεται σωρεία φόνων, βιασμών, λεηλασιών και απαγωγών για λύτρα, που συνοδεύεται από παραλυτική πολιτική κρίση. Η χώρα γνωρίζει κλιμάκωση της βίας από τις αρχές του 2024, όταν καταγράφηκε σειρά επιθέσεων εναντίον βασικών υποδομών στην πρωτεύουσα, που ελέγχουν συμμορίες κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

«Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί σε αυτή την προσπάθεια στο πλευρό των Αϊτινών, τόσο αυτών που βρίσκονται στην Αϊτή, όσο κι όσων βρίσκονται στο εξωτερικό», τόνισε ο επικεφαλής του ΟΑΚ Άλμπερτ Ράμντιν, που μίλησε στο AFP την Παρασκευή, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης νέου «οδικού χάρτη» για να προσφερθεί αρωγή στο κράτος της Καραϊβικής.

«Χρειαζόμαστε επίσης χρήματα. Μπορεί να καταρτίσεις το καλύτερο σχέδιο που γίνεται, όμως αν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότησή του, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Επομένως, θα ρωτήσω κάθε κράτος μέλος: ‘Σε ποιον βαθμό θα θέλατε να βοηθήσετε;’», συνέχισε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Σουρινάμ.

Ο νέος οδικός χάρτης του οργανισμού επικεντρώνεται ειδικά στη διάσταση της ασφάλειας — στην αντιμετώπιση της βίας των συμμοριών. Με υποστήριξη του ΟΗΕ και υπό την ηγεσία της Κένυας, διεθνής δύναμη άρχισε να αναπτύσσεται το 2024 στη χώρα. Όμως η πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ) δυσκολεύεται να περιορίσει τη βία, κυρίως εξαιτίας της ανεπάρκειας μέσων και προσωπικού.

Η έξαρση της βίας στις αρχές του 2024 εξώθησε σε παραίτηση τον πρωθυπουργό την εποχή, τον Αριέλ Ανρί, τον οποίο διαδέχθηκε το λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο μετάβασης. Αυτό το τελευταίο διαβεβαίωνε πως είχε σκοπό να οργανώσει εκλογές προτού ολοκληρωθεί η θητεία του, τον Φεβρουάριο του 2026.

«Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είναι αδύνατον, όμως πρέπει να γίνουν πολλά», σχολίασε για το ζήτημα αυτό ο Ράμντιν.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε τον Φεβρουάριο έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή, όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με οξεία διατροφική ανασφάλεια.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη χώρα μέσα τους πρώτους έξι μήνες του 2025, σύμφωνα με τους αριθμούς του ΟΗΕ.