Τη σιωπή του για πρώτη φορά από τότε που η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε τρένο στη Σάρλοτ έσπασε ο σύντροφος της Στας Νικούλτσια με αναρτήσεις που έκανε στο Instagram.

Αφενός με κοινές φωτογραφίες τους και αφετέρου με κριτική για τη δικαστή που άφησε ελεύθερο τον δράστη της δολοφονίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

Στην πρώτη από τις αναρτήσεις του ο Νικούλτσια βάζει στο στόχαστρο τη δικαστή από τη Βόρεια Καρολίνα, Τερέζα Στόουκς, η οποία δέχεται δριμεία κριτική για την απόφασή της να αφήσει τον 35χρονο δράστη ελεύθερο πριν από επτά μήνες.

Αν και ο 35χρονος είχε μια μακρά σειρά προηγούμενων συλλήψεων, η Στόουκς τον άφησε ελεύθερο με μια «γραπτή υπόσχεση» ότι εκείνος θα επιστρέψει στο δικαστήριο σε ημερομηνία που του όρισε.

Σε άλλη ανάρτηση ο Νικούλτσια καυτηριάζει την απαθή στάση όσων βρίσκονταν στο ίδιο τρένο με την Ιρίνα αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο αναγραφόταν ως λεζάντα η φράση «γι’ αυτό δεν έδωσαν στη δημοσιότητα όλο το βίντεο».

Η Ιρίνα και ο Σαμ είχαν προσφάτως στήσει το σπιτικό τους σε ένα διαμέρισμα σε συνοικία της Σάρλοτ με τον ίδιο να αποχαιρετά τη σύντροφό του και με μια σειρά κοινών φωτογραφιών τους από παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές.

Παράλληλα στο προφίλ του ο Νικούλτσια έχει ένα emoji με μανιτάρι και μια ραγισμένη καρδιά, και τα δύο αφιερωμένα στην αδικοχαμένη σύντροφό του.

