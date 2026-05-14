Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη 14/5, πως είχε γνώση της επίσκεψης που, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιήθηκε μυστικά στο Αμπού Ντάμπι, εν μέσω της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε δημοσίως αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εδώ και καιρό μεταφέρει στην ηγεσία μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Netanyahu has now publicly revealed what Iran’s security services long ago conveyed to our leadership. Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable. Those colluding with Israel to sow division will be held to account. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026

«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν αποτελεί ανόητο ρίσκο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «η συνεργασία με το Ισραήλ για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων είναι ασυγχώρητη».

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ακόμη ότι «όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

Διαψεύδουν την επίσκεψη τα ΗΑΕ

Την ίδια στιγμή, το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει ότι πραγματοποιήθηκε μυστική επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που προέρχονται από το Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέψευσε την Τετάρτη δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι επισκέφθηκε τη χώρα και είχε μυστική συνάντηση με τον πρόεδρό της.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Εμιράτων αναφέρεται ότι οι σχέσεις των Εμιράτων με το Ισραήλ «είναι δημόσιες» και «δεν βασίζονται σε αδιαφανείς ή ανεπίσημες ρυθμίσεις».

«Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί σχετικά με απροειδοποίητες επισκέψεις ή κρυφές ρυθμίσεις είναι εντελώς αβάσιμοι, εκτός εάν ανακοινωθούν επίσημα από τις αρμόδιες αρχές των ΗΑΕ», αναφέρει η δήλωση.

Μια πηγή όμως που γνωρίζει τη συνάντηση ανέφερε ότι ο Νετανιάχου και ο Σεΐχης Μοχάμεντ συναντήθηκαν στην Αλ-Άιν, μια πόλη-όαση στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου και ότι η συνάντησή τους διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέντι Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επισκέψεις στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν για να συντονίσει στρατιωτικές ενέργειες.

Ειδικά μετά την επίθεση που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, τα ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με τα οποία άνοιξαν δεσμούς με τις Συμφωνίες Αβραάμ του 2020. Θεωρούν τη σχέση με το Ισραήλ ως μοχλό περιφερειακής επιρροής και ένα μοναδικό κανάλι επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

Το Ισραήλ έστειλε πυροβολαρχίες για το σύστημα αναχαίτισης Iron Dome και προσωπικό για τη λειτουργία τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε την Τρίτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Mike Huckabee.

Το Τελ Αβίβ επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Μπένγιαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχγιάν, σε μια συνάντηση που «οδήγησε σε μια ιστορική ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.