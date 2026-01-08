Κοινωνική αναταραχή αλλά και πολιτικές εντάσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE). Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για πράξη αυτοάμυνας, ενώ οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξε υπέρμετρη πράξη βίας.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Γκουντ, η οποία ήταν ποιήτρια «και το πιο ευγενικό άτομο που ξέρω», σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν σταμάτησε το όχημά της, παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο με το σοκαριστικό πεςριστατικό:

«Εγώ την έκανα να έρθει εδώ, είναι δικό μου λάθος. Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου. Την πυροβόλησαν στο κεφάλι» δήλωσε μια γυναίκα που είπε ότι ήταν η σύζυγος της 37χρονης.

Από τη στιγμή που η γυναίκα έπεσε νεκρή, η Μινεάπολη μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» με διαδηλωτές να ουρλιάζουν για τον «άσκοπο» πυροβολισμό και τον θάνατό της, και τις αρχές να προσπαθούν να κατευνάσουν το οργισμένο πλήθος. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 37χρονη.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ήταν επαγγελματίας ταραξίας»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Κρίστι Νόεμ: «Προσπάθησε να τους πατήσει»

Νωρίτερα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι οι πράκτορες της ICE εκτελούσαν «ενέργειες επιβολής του νόμου» στην πόλη, όταν τα οχήματά τους κόλλησαν στο χιόνι. «Προσπαθούσαν να σπρώξουν το όχημά τους και μια γυναίκα τους επιτέθηκε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα φέρεται να «προσπάθησε να τους πατήσει» με το όχημά της.

Ο πράκτορας της ICE «πυροβόλησε αμυντικά για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», ισχυρίστηκε. Οι ενέργειες της γυναίκας συνιστούν «εγχώρια τρομοκρατία», είπε η Νόεμ και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους τους αξιωματικούς της ICE. Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουν πάει στην πόλη πάνω από 2.000 πράκτορες, διευκρίνισε.

«Είμαι θυμωμένος» δηλώνει ο κυβερνήτης της Μινεσότα

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι συνέπειες μιας διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να δημιουργεί φόβο, πρωτοσέλιδα και συγκρούσεις», είπε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς.

Λέει ότι το γραφείο του έχει επικοινωνήσει με την Κρίστι Νόεμ αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. «Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», λέει, απευθυνόμενος απευθείας στον Τραμπ και την Νόεμ.

«Κατανοώ τον θυμό σας. Είμαι θυμωμένος», είπε απευθυνόμενος στους πολίτες της Μινεσότα και κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της πολιτείας.

Δήμαρχος Μινεάπολης: «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους μας»

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι είπε στους δημοσιογράφους ότι «φοβόταν» τέτοιου είδους ενέργειες από τους αξιωματικούς της ICE στην πόλη. «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους μας», πρόσθεσε.

Ανέφερε πως πρέπει να γίνει έρευνα, αλλά δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αποδοθεί Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι κατά την άποψή του, το άτομο που σκοτώθηκε δεν προσπαθούσε να «χτυπήσει κανέναν». Ο Ο’Χάρα είπε ότι το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα συμμετέχει στην έρευνα για να διαπιστώσει αν έχουν παραβιαστεί κρατικοί νόμοι. Οι αρχές προσθέτουν ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα, μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο δήμαρχος κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές ότι «προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας» και αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι έχει δει βίντεο του συμβάντος. «Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα τη δύναμή του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος», είπε.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πράκτορες να φύγουν από την πόλη λέγοντας πως «η παρουσία τους προκαλεί χάος» και «έκανε μια δύσκολη κατάσταση ακόμα πιο προβληματική». «Είμαστε καλύτεροι από μια ομάδα πρακτόρων της ICE που αποστέλλονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα και διαλύουν οικογένειες και κοινότητες» είπε, καλώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το «μίσος» με «αγάπη».

«Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα» συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ αποσκοπούν μόνο στο να «δημιουργήσουν περισσότερο χάος και περισσότερη απόγνωση». «Ας τους δείξουμε την ενότητά μας» είπε.

Ο δήμαρχος είπε πως ενθαρρύνει τους ανθρώπους που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, καλώντας τους να το κάνουν ειρηνικά: «Αν είστε θυμωμένοι, το καταλαβαίνω και εγώ είμαι… Ας βγούμε ειρηνικά, να διαδηλώσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να αγκαλιαστούμε. Μην τους δώσετε αυτό που θέλουν. Η πόλη μας έχει περάσει πολλά».

«Παρακαλώ, κάντε το με ασφάλεια και νόμιμα, για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια», είπε από την πλευρά του ο αρχηγός της αστυνομίας.

Το χρονικό

Ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα μια 37χρονη γυναίκα, η οποία ήταν Αμερικανίδα πολίτης, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη 7/1.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε μεγάλη παρουσία ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών.

Ο Διοικητής Γκρέγκορι Μποβίνο της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ (ICE) ήταν στην ομάδα.

«Γνωρίζουμε μια ένοπλη επίθεση στην οποία εμπλέκονται μέλη των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου κοντά στην 34η οδό East και την οδό Portland. Παρακαλούμε αποφύγετε αυτήν την περιοχή», δήλωσε η δημοτική αρχή στο X.

Οι αρχές μετανάστευσης κατηγόρησαν το θύμα, το οποίο η γερουσιαστής της Μινεσότα Τίνα Σμιθ δήλωσε ότι ήταν πολίτης των ΗΠΑ, ότι προσπάθησε να πατήσει πάνω από αστυνομικούς με το αυτοκίνητό της.

Witness account of ICE shooting in Minneapolis this morning pic.twitter.com/78ZxDEheum — Evan Hill (@evanhill) January 7, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Smith είπε ότι η ICE πρέπει να φύγει και προέτρεψε τους πολίτες να είναι ασφαλείς.

«Συλλέγω πληροφορίες, αλλά η κατάσταση επί τόπου είναι ασταθής. Η ICE πρέπει να φύγει τώρα για την ασφάλεια όλων. Παρακαλώ να είστε ασφαλείς στη Μινεάπολη.»

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε ότι οι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης «προκαλούν χάος στην πόλη μας».

«Απαιτούμε την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη και την πολιτεία. Στεκόμαστε ακλόνητοι στο πλευρό των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων μας», δήλωσε ο Frey στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Yeah that’s what happens when you try and run over a cop in front of your car dumbass — oldmanstillyelling (@oldmnstllyllng) January 7, 2026

Στο Σικάγο υπήρξαν επίσης παρόμοιοι πυροβολισμοί με την εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η θανατηφόρα ένοπλη επίθεση της Τετάρτης έρχεται μετά από παρόμοια περιστατικά που αναφέρθηκαν στην περιοχή του Σικάγο κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Midway Blitz», της επιθετικής εκστρατείας απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε μια επιδρομή, ένας άνδρας σκοτώθηκε και σε μια άλλη μια γυναίκα τραυματίστηκε.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή της Μινεάπολης τις τελευταίες εβδομάδες, σε απάντηση σε ισχυρισμούς για απάτη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην πολιτεία, δήλωσαν πηγές στο CBS News.

Η ανάπτυξη, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 4/1, είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε πόλη των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Αυτό έρχεται μετά από μια εκστρατεία επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης που ξεκίνησε η ICE στα τέλη του 2025 με στόχο άτομα στη Μινεάπολη στα οποία εκδόθηκαν εντολές απέλασης, συμπεριλαμβανομένων μελών της σομαλικής κοινότητας στην πόλη.

Αυτή η κοινότητα έχει επικριθεί συχνά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους έχει αποκαλέσει «σκουπίδια».

«Δεν τους θέλω στη χώρα μας. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας», είπε ο πρόεδρος. «Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιο λόγο. Η χώρα τους βρωμάει».

«Στείλτε τους πίσω από εδώ που ήρθαν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τον Δεκέμβριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει πράκτορες της ICE και σε άλλες πόλεις, όλα στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης καταστολής αυτού που αποκαλούν παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ.

Για «αυτοάμυνα κάνει λόγο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και ο Τραμπ

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «αυτοάμυνα», υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός της ICE πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του.

«Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και των συναδέλφων του αξιωματικών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

με πληροφορίες από: BBC – WBEZ Chi