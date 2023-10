Ένα βίντεο με υπερορθόδοξους Εβραίους να φτύνουν στο έδαφος δίπλα σε μια πομπή χριστιανών πιστών, που κουβαλούν έναν ξύλινο σταυρό στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, έχει πυροδοτήσει έντονη οργή και καταδίκη στους Αγίους Τόπους.

Το περιστατικό, το οποίο η χριστιανική κοινότητα της πόλης κατήγγειλε ως το τελευταίο σε ένα ανησυχητικό κύμα επιθέσεων με θρησκευτικά κίνητρα, προκάλεσε σπάνια καταδίκη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Από τότε που ανήλθε στην εξουσία η πιο συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ στο τέλος του περασμένου έτους, έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών – συμπεριλαμβανομένου του Λατίνου Πατριάρχη που διορίστηκε από το Βατικανό- σχετικά με την αυξανόμενη παρενόχληση της 2.000 ετών χριστιανικής κοινότητας της περιοχής.

Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση, με τα ισχυρά υπερεθνικιστικά μέλη, όπως ο υπουργός Οικονομικών, Bezalel Smotrich, και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Itamar Ben-Gvir, ενθάρρυνε τους Εβραίους εξτρεμιστές και δημιούργησε ένα αίσθημα ατιμωρησίας.

«Αυτό που συνέβη με τον δεξιό θρησκευτικό εθνικισμό είναι ότι η εβραϊκή ταυτότητα αναπτύχθηκε γύρω από τον αντιχριστιανισμό», εξηγεί ο Γιίσκα Χαράνι, ειδικός στον Χριστιανισμό και ιδρυτής μιας ισραηλινής τηλεφωνικής γραμμής για επιθέσεις κατά των Χριστιανών. «Ακόμα κι αν η κυβέρνηση δεν το ενθαρρύνει, αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις».

Αυτές οι ανησυχίες για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία φαίνεται να παραβιάζουν τη δεδηλωμένη δέσμευση του Ισραήλ για την ελευθερία της λατρείας στους ιερούς τόπους, που κατοχυρώνεται στη διακήρυξη που σηματοδότησε την ίδρυσή του πριν από 75 χρόνια. Το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ σε πόλεμο το 1967 και αργότερα την προσάρτησε σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

People who have no solution

Elisha Fard, a religious right activist in Israel, defends Jews spitting on Christians

.

He tweeted, “Jewish law blesses everyone who spits on churches and pastors. There was an ancient Jewish tradition that required spitting on them.”

He also pic.twitter.com/fmeTXftNIa

— Rami (@Rami_Alshahrour) October 4, 2023