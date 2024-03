Απύθμενη οργή έχει προκαλέσει η είδηση του βιασμού μιας τουρίστριας, της Fernanda και του ξυλοδαρμού του συντρόφου της, Vincente, από επτά άνδρες στην Ινδία.

Η αστυνομία βρήκε το ζευγάρι, που είναι Ισπανοί πολίτες με ρίζες από τη Βραζιλία, γύρω στις 23:00 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής στην άκρη ενός δρόμου και φαινόταν να είχε ξυλοκοπηθεί, δήλωσε το Σάββατο, 2 Μαρτίου, στους δημοσιογράφους ο Πίταμπερ Σινγκ Χερουάρ, αστυνομικός διευθυντής στη Ντούμκα της ανατολικής Ινδίας.

Για το περιστατικό μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερις άνδρες. Η αστυνομία της Ντούμκα έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία των τριών εξ αυτών, όπου φαίνεται ότι οι Αρχές τους έχουν φορέσει κουκούλες.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η Fernanda δήλωσε ότι η ομάδα των ανδρών μπήκε στη σκηνή και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Οι άνδρες κατηγορήθηκαν επίσης ότι ξυλοκόπησαν το ζευγάρι και έκλεψαν 10.000 ρουπίες (120 δολάρια) σε μετρητά και ένα δαχτυλίδι. «Μας έχει συμβεί κάτι που δεν θα ευχόμασταν σε κανέναν. Επτά άνδρες με βίασαν», είπε η γυναίκα στο βίντεο.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5

— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) March 2, 2024