Μπορεί τα Grammy να είναι μια γιορτή της μουσικής, αλλά φέτος απέκτησαν απροσδόκητα… πολιτική χροιά, με τον Τρέβορ Νόα να γίνεται ο νέος «στόχος» του Ντόναλντ Τραμπ, με τον τελευταίο να απειλεί τον διάσημο παρουσιαστή και κωμικό με δικαστήρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαπέλυσε μία από τις πιο οξείες δημόσιες επιθέσεις του κατά του κωμικού και παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, απειλώντας με νομικές ενέργειες μετά από σχόλιο που ο Νόα έκανε κατά τη διάρκεια των Grammy 2026, μια ατάκα που εμπλέκει το όνομα του Τραμπ με τον διαβόητο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την τελετή «τη χειρότερη που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει» και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Νόα, αποκαλώντας τον «ολοκληρωτικά χαμένος» και «ανίκανος και χαζός».

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως ο Τρέβορ Νόα είναι «σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ», τα οποία χαρακτήρισε «χαμηλής ακροαματικότητας».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι έκανε «ψευδή και δυσφημιστική» αναφορά, ισχυριζόμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον φέρονται να έχουν επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν:

«Ο Νόα είπε ΨΕΥΔΩΣ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. ΛΑΘΟΣ!!!»

Κατά την ανακοίνωση του «Τραγουδιού της Χρονιάς», το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις, ο Νόα σχολίασε με το γνωστό σαρδόνιο ύφος του:

«Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις. Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν όσο ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», είπε ο Νόα, προσθέτοντας:

«Και αυτό βγάζει νόημα, γιατί αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει τον χρόνο του με τον Μπιλ Κλίντον».

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

Η ατάκα προκάλεσε αρχικά αμηχανία και κατόπιν γέλια στο κοινό, αλλά, όπως φαίνεται, κτύπησε «ευαίσθητη χορδή» στον σημερινό πρόεδρο.

Τραμπ: «Ψευδείς, δυσφημιστικές δηλώσεις»

Ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social ότι η αναφορά του Νόα είναι «λάνθασμένη και δυσφημιστική», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως:

«Δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν, ούτε… πουθενά κοντά.»

«Ούτε τα ΜΜΕ με έχουν ποτέ κατηγορήσει για αυτό.»

«Θα στείλω τους δικηγόρους μου να κινηθούν νομικά για πολλά χρήματα.»

Παραδοσιακή πολιτική σάτιρα στις βραβεύσεις

Τα σχόλια του Νόα δεν ήταν τυχαία: η σάτιρα των πολιτικών προσώπων σε μεγάλες τελετές είναι μέρος της παράδοσης του κωμικού μονόλογου στην Αμερική. Η διαφορά φέτος; Ο στόχος είναι ένας εν ενεργεία πρόεδρος που ξέρει πώς να μετατρέπει ένα αστείο σε πρώτη είδηση, όπου αντί να αγνοήσει τη φράση, ο Τραμπ επέλεξε την οδό της δημόσιας απειλής.