Σφοδρή επίθεση εναντίον των New York Times και του CNN, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για δημοσίευση ενός «ψεύτικου σχεδίου 10 σημείων», για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Οι αποτυχημένοι New York Times και το Fake News CNN δημοσίευσαν ένα εντελώς ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το οποίο είχε ως στόχο να δυσφημίσει τους εμπλεκόμενους στην ειρηνευτική διαδικασία. Και τα δέκα σημεία ήταν μια κατασκευασμένη φάρσα – ΚΑΚΟΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ!!! ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

