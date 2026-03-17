Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε «βολές» κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ σχετικά με τη στάση τους απέναντι σε πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του Ιράν». Παράλληλα, τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται πλέον, ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε επίσης ότι η στήριξη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη για τις ΗΠΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους “συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αυτό παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνούσε έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, ωστόσο, γιατί πάντοτε θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως έναν μονόδρομο – εμείς θα τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε ώρα ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε συντρίψει τον στρατό του Ιράν – το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, δεν υπάρχουν πλέον, ώστε να μην μπορούν ποτέ ξανά να απειλήσουν εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω αυτής της στρατιωτικής επιτυχίας, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ! Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».