Σχόλια και έντονη συζήτηση στα social media έχει προκαλέσει βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ που παίζει γκολφ και φαίνεται να περπατάει παράξενα. Οι χρήστες παρατηρούν ότι το δεξί του πόδι είναι «ασταθές» και «στραμμένο προς τα μέσα» και αναρωτιούνται αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν ποικίλες αναλύσεις και …πρόχειρες γνωματεύσεις. Σχολιαστές, μάλιστα, ισχυρίζονταν ότι ο Τραμπ έχει «αμφοτερόπλευρη πτώση ποδιού» και πως «θα χρειαστεί σύντομα περιπατητήρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

People are asking ‘is something wrong with Trump’s legs?’ pic.twitter.com/1eiEdHL2mp

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 3, 2025