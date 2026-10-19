Έντονη παραφιλολογία και πληθώρα ανεπιβεβαίωτων αναφορών κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες το διαδίκτυο, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα διάφορα σενάρια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνουν λόγο για αιφνίδια και σοβαρή υποτροπή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από κρατικές πηγές της Πιονγιάνγκ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για εγκεφαλική αιμορραγία

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής ιστοσελίδας The Sun, χρήστες των social media ισχυρίζονται πως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και βρίσκεται σε κώμα. Οι ίδιες ανεπίσημες πηγές συνδέουν την κατάσταση της υγείας του με ένα αιφνίδιο ιατρικό περιστατικό που απαίτησε άμεση παρέμβαση.

Σενάρια για μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κίνας

Παράλληλα, οι σχετικές φήμες υποστηρίζουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα της Κίνας, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα από ειδικούς.

Σύμφωνα με διαδικτυακές εικασίες, ο Κιμ μεταφέρθηκε στο Peking Union Medical College στο Πεκίνο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα θεραπεία. Υπάρχουν αναφορές πως η μεταφορά του εκτός χώρας, κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των ανεπαρκών ιατρικών υποδομών στην Πιονγκγιάνγκ.

Μέχρι στιγμής πάντως, το τοπίο παραμένει εξαιρετικά θολό, καθώς οι πληροφορίες γύρω από την ηγεσία του απομονωμένου καθεστώτος παραμένουν αυστηρά προστατευμένες.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φήμες περί θανάτου του, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να είναι η επικρατέστερη να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε ένα μουσείο άμυνας σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγκγιάνγκ.