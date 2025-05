Σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ο Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισκέφθηκαν το Σάββατο 10/5, το Κίεβο, όπου είχαν συνομιλίες με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και κάλεσαν τη Ρωσία να αποδεχθεί την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για 30ήμερη εκεχειρία αρχής γενομένης από σήμερα, απειλώντας σε αντίθετη περίπτωση με κυρώσεις τη Μόσχα.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

Η είδηση θα μπορούσε να είναι συνηθισμένη, εάν δεν συνοδευόταν από μία θεωρία συνομωσίας, η οποία έκανε λόγο για χρήση κοκαΐνης από τους τρεις Ευρωπαίους ηγέτες, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τρένο προς το Κίεβο.

Τη συγκεκριμένη θεωρία «πυροδότησε» η ύπαρξη ενός βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Μακρόν να απομακρύνει κάτι λευκό από το τραπέζι και ο Μερτς ένα άλλο αντικείμενο, καθώς υποδέχονταν τον Στάρμερ με ακροδεξιούς και φιλορωσικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος εξαφάνισε μπροστά από τις κάμερες ένα σακουλάκι με…. κοκαΐνη και ο Μερτς ένα κουταλάκι, που είχαν χρησιμοποιήσει για να κάνουν χρήση του ναρκωτικού.

Εμπρηστική ανακοίνωση της Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα αναπαρήγαγε το βίντεο κατηγορώντας τους ηγέτες πως κάνουν χρήση ναρκωτικών, σε μια εμπρηστική ανακοίνωση της.

