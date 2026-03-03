Η Κίνα, βασικός υποστηρικτής της Ιράν και κύριος αγοραστής του ιρανικού πετρελαίου, εξέφρασε έντονη οργή μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έπληξαν ακόμη και την κορυφή του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Figaro», κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Λίγους μήνες αργότερα, το Πεκίνο υψώνει τους τόνους, αντιδρώντας στα πρόσφατα πλήγματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να επιτίθεται κανείς στο Ιράν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. «Και ακόμη περισσότερο να δολοφονείται ο ηγέτης ενός κυρίαρχου κράτους με σκοπό την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος», δήλωσε την Κυριακή 1η Μαρτίου, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν το Ιράν το συντομότερο δυνατόν, ενώ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός Κινέζου πολίτη στην Τεχεράνη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η κρίση αγγίζει άμεσα τα κινεζικά συμφέροντα. Η Κίνα, με διαφορά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, αγοράζει καθημερινά πάνω από έντεκα εκατομμύρια βαρέλια από το εξωτερικό. Το ήμισυ περίπου του πετρελαίου που καταναλώνει προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο και διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης. Οποιαδήποτε διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

Το Ιράν καλύπτει το 13,4% των θαλάσσιων εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας, σύμφωνα με την εταιρεία Kpler, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο του ως βασικού ενεργειακού εταίρου του Πεκίνου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κινεζική αντίδραση δεν περιορίζεται σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά συνδέεται άμεσα με ζωτικά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.