Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την Παρασκευή 10/10, την απόφαση της επιτροπής των βραβείων Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 σε μία ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ σε ανάρτηση του στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», πρόσθεσε ο ίδιος.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Σημειώνεται πως στη 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο (ή Ματσάντο) – και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ – απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

O πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ανακοίνωσε τον νικητή του πιο σημαντικού (ίσως) βραβείου της ανθρωπότητας, ενώ χιλιάδες χρήστες του Χ παρακολουθούσαν live.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η Ματσάδο, η αποκαλούμενη “λιμπερταδόρα” (απελευθερώτρια), είναι υποχρεωμένη να ζει κρυμμένη στη χώρα της, σύμφωνα με την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το περίβλεπτο βραβείο, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, από το Όσλο.

«Όταν αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζονται οι θαρραλέοι υποστηρικτές της ελευθερίας που ορθώνουν το ανάστημά τους και αντιστέκονται», σημείωσε στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

Η 58χρονη Ματσάδο «είναι μια σημαντική φυσιογνωμία της ενότητας στους κόλπους μιας πολιτικής αντιπολίτευσης που ήταν άλλοτε βαθιά διχασμένη, μιας αντιπολίτευσης που βρήκε έδαφος συνεννόησης για τη διεκδίκηση ελεύθερων εκλογών και μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης», πρόσθεσε ο πρόεδρος της επιτροπής.