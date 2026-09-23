Η Αβάνα χαρακτήρισε χθες Τρίτη «συκοφαντία» και «ψέμα» την τοποθέτηση του προέδρου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα «πέσει», χωρίς να εξηγήσει πώς.

«Το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό πίεση, την ισχυρότερη που γνώρισε ποτέ (…) Θα πέσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως η Ουάσινγκτον διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αβάνα και διαβεβαιώνοντας πως «θα έρθει η ελευθερία» στην Κούβα.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αδυνατεί να δεχτεί ότι η Κούβα είναι, και έχει δικαίωμα να είναι, χώρα απόλυτα ανεξάρτητη και κυρίαρχη», τόνισε μέσω X ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας στη Νέα Υόρκη.

«Καμιά από τις ψευδείς δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και καμιά συκοφαντία δεν μπορεί να αναιρέσει ούτε θα αναιρέσει ποτέ αυτό το γεγονός», πρόσθεσε.

El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano. Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en @ONU_es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho. Cuba no es una amenaza para EEUU ni… pic.twitter.com/jqG2CpD9yk — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

Νωρίτερα, μέλη της κουβανικής αποστολής βγήκαν από την αίθουσα ενώ εκφραζόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε επίσης το «ψέμα» του ενοίκου του Λευκού Οίκου. «Ανίκανος να δικαιολογήσει την τιμωρία που επιβάλλει σε βάρος του λαού της Κούβας και τον γενοκτονικό οικονομικό πόλεμο που διεξάγει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει στον ΟΗΕ ότι η Κούβα αντιπροσωπεύει απειλή», στηλίτευσε μέσω X.

Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de #Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE.UU repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano. 1/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 22, 2026

Μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην εξουσία το 2025, η σχέση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον με την Αβάνα μπήκε σε τροχιά περαιτέρω όξυνσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται ότι η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια στη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι «θα πάρει» τον έλεγχο της νήσου.

Η Ουάσινγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντάς τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.