Την οργισμένη αντίδραση της νεότερης ηλικιακά βουλευτού της Αυστραλίας, Τζόρτζι Πέρσελ προκάλεσε ειδησεογραφικό κανάλι της χώρας αφού της «πείραξε» την φωτογραφία με αποτέλεσμα να της φουσκώσει το στήθος και να κοντύνει τη μπλούζα της ώστε να φαίνεται ένα μέρος της κοιλιάς της.

Σύμφωνα με το BBC, η φωτογραφία της εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων των «Nine News» μετά από παρέμβαση που έκανε η βουλευτής με την οποία επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης της Βικτώριας να μην απαγορεύσει το κυνήγι πάπιας.

Έτσι η Τζόρτζι Πέρσελ δημοσίευσε την πρωτότυπη φωτογραφία και την τροποποιημένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να δείξει πώς το κανάλι έχει επεξεργαστεί το ντύσιμό της.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024