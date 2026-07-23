Οι όρκες απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι αξίζουν τη φήμη τους ως «δολοφόνοι».

Επιστήμονες κατέγραψαν στον Κόλπο της Καλιφόρνια, μια βίαιη συμπεριφορά η οποία δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν.

Τα θαλάσσια αυτά αρπακτικά εντοπίστηκαν να συνεργάζονται, με εκπληκτική ταχύτητα, για να εμβολίσουν και να διαμελίσουν νεκρά ηλιόψαρα .

Οι επιστήμονες εξετάζουν αν η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών μικροβίων, αν πρόκειται για εκπαίδευση των νεαρών μελών της ομάδας ή αν απλώς επιβεβαιώνει τη νοσηρή… διάθεση των φαλαινών για παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, οι ανακαλύψεις γύρω από τους διαφορετικούς τύπους και τα πιθανά νέα είδη όρκας συνεχίζουν να εκπλήσσουν την επιστημονική κοινότητα.

Βίντεο δείχνει την στιγμή που οι όρκες συνθλίβουν το ηλιόψαρο 2 τόνων:

Η πρωτοφανής τεχνική του «εμβολισμού»

Σύμφωνα με την dailymail, ο Δρ. Άιρς και η ερευνητική του ομάδα κατέγραψαν για πρώτη φορά στον Κόλπο της Καλιφόρνια μια εντυπωσιακή συμπεριφορά «επεξεργασίας» θηράματος, η οποία παρατηρήθηκε τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Η διαδικασία περιλάμβανε απόλυτο συντονισμό:

Μια θηλυκή όρκα ακινητοποίησε το πτερύγιο της ουράς ενός νεκρού ηλιόψαρου, που μόλις είχε σκοτώσει η ομάδα. Ένα αρσενικό πήρε φόρα, επιτάχυνε και έπεσε με ορμή πάνω στο ψάρι, ενώ το θηλυκό άφησε την ουρά ακριβώς την κλάσμα του δευτερολέπτου πριν από την πρόσκρουση.

Το αποτέλεσμα ήταν ο πλήρης διαμελισμός του ψαριού. Στη συνέχεια, τα νεαρά άτομα της ομάδας έφαγαν τα μικρότερα κομμάτια, ενώ οι ενήλικες κινήθηκαν ανάμεσα στα εναπομείναντα σπλάχνα.

Η ερμηνεία της συμπεριφοράς τους

Οι όρκες είναι από τα πιο έξυπνα θαλάσσια ζώα. Ζουν σε πολύπλοκες κοινωνικές ομάδες και χρησιμοποιούν εξειδικευμένες στρατηγικές για να κυνηγήσουν διαφορετικά είδη θηραμάτων.

Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει όρκες να σχηματίζουν ομάδες για να πνίγουν νεαρές γαλάζιες φάλαινες, ακόμη και να κάνουν κύματα για να ξεπλύνουν φώκιες από τους όγκους πάγου και να τις πετάξουν στα σαγόνια των μελών της ομάδας που τους περιμένει.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς. Τα ηλιόψαρα καλύπτονται από μια παχιά, ελαστική κάψουλα με μοναδικό μικροβίωμα.

Η διάσπαση του ιστού ενδέχεται να βοηθά τις όρκες να απορροφήσουν αυτά τα μικρόβια στο νερό, προσφέροντας διατροφικά οφέλη ή ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να πρόκειται απλώς για παιχνίδι. Οι όρκες φημίζονται για το ότι «παίζουν με το φαγητό τους».

Για παράδειγμα, στη Βρετανική Κολομβία, όρκες έχουν καταγραφεί να εκτοξεύουν νεκρές φώκιες έως και 12 μέτρα στον αέρα.

Επιπλέον, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για εκπαιδευτική άσκηση για τα μικρά τους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι συνιστά μια μορφή καθαρής ψυχαγωγίας.

Ο μυστήριος Τύπος D: Το μεγαλύτερο άγνωστο ζώο στον πλανήτη;

Παράλληλα με τις νέες τεχνικές κυνηγιού, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας παραμένει στραμμένο στις σπάνιες μορφές όρκας, όπως ο Τύπος D.

Πρόκειται για πλάσματα που αναγνωρίστηκαν μόλις το 1955 μετά από προσάραξη στη Νέα Ζηλανδία. Διαφέρουν αισθητά από τις κοινές όρκες, καθώς διαθέτουν:

Πιο βολβώδη κεφάλια και πιο αιχμηρά ραχιαία πτερύγια.

και πιο αιχμηρά ραχιαία πτερύγια. Πολύ μικρότερες λευκές κηλίδες πάνω από τα μάτια.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο Τύπος D θα πρέπει να ταξινομηθεί ως ξεχωριστό είδος. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να πρόκειται για το μεγαλύτερο άγνωστο είδος ζώου που έχει απομείνει στον πλανήτη.

Όρκες: Βασικά Στοιχεία

Επιστημονική ονομασία: Orcinus orca

Orcinus orca Οικογένεια: Δελφινίδες (Δελφίνι)

Δελφινίδες (Δελφίνι) Μήκος: Έως περίπου 9,8 μέτρα

Έως περίπου 9,8 μέτρα Βάρος: Έως 10 τόνους

Έως 10 τόνους Διατροφή: Ψάρια, φώκιες, καρχαρίες, φάλαινες

Ψάρια, φώκιες, καρχαρίες, φάλαινες Βιότοπος: Ωκεανοί σε όλο τον κόσμο

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Πηγή φωτογραφιών: dailymail