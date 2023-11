Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, «λίγο μετά που οι δολοφόνοι της Χαμάς σκότωσαν ανθρώπους εδώ στην Ιερουσαλήμ» όπως ανέφερε.

O πρωθυπουργός του Ισραήλ επισημαίνει στην ανάρτησή του: «Του είπα ότι είναι η ίδια Χαμάς που διέπραξε τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και η ίδια Χαμάς που προσπαθεί να μας δολοφονήσει παντού. Του είπα πως έχω ορκιστεί να εξαλείψω τη Χαμάς. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε τρεις στόχους: Την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ολοκληρωτική εξάλειψη της Χαμάς και την διασφάλιση ότι καμιά άλλη παρόμοια απειλή δεν θα έρθει ποτέ ξανά από την Γάζα».

«Συμφωνήσαμε ότι γυναίκες, παιδιά και ξένοι όμηροι θα ελευθερωθούν κατά προτεραιότητα», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Welt TV, μιλώντας στην αγγλική γλώσσα.

«Η Χαμάς – η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που από το 2007 έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας – διέπραξε αποτρόπαιες δολοφονίες», σημείωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"I have just concluded a meeting with US Secretary of State Antony Blinken, shortly after Hamas murderers murdered people here in Jerusalem. I told him that it is the same Hamas. pic.twitter.com/xyXOvMLU5l

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 30, 2023